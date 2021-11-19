«Кошмары на подушке»: в Москве откроется выставка работ современных художников

Анастасия Полякова, "Кошмары на подушке - Пляска химеры"

О событии

Основной идеей выставки «Кошмары на подушке» послужил житейский вопрос – почему людям снятся страшные сны? Запоминаем ли мы их? Как их изобразить? Как часто мы задумываемся о природе сна? Что мы знаем о ежедневном здоровом сне и что именно на него влияет?

Креативную концепцию ночных кошмаров представят современные художницы, участницы российских фестивалей и выставок, таких как Триеннале российского современного искусства, Межрегиональный фестиваль альтернативного искусства «Обратная сторона» и другие. Ирина Бутковская экспериментирует с регистрами инфантильности, уязвимости и заботы и рассказывает о животном, растительном, человеческом и монструозном в повседневной жизни. Ника Рубинштейн в своих работах обращается к темам чувственности, эмоций и телесности. Художницы из содружества «Ласточка» используют фантастические и сказочные образы, соединяя их со сценами из жизни, каждая в своём уникальном стиле. Анастасия Полякова работает в театре и кино, проводит мастер-классы, погружая людей в искусство.

Организатором мероприятия выступает компания «Аскона» при научном партнёрстве с Центром медицины сна МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова

Программа

Экспозиция «Кошмары на подушке» призвана раскрыть тему ночных кошмаров как реального объекта – и обратить внимание посетителей на важность заботы о здоровье с помощью полноценного сна и правильно подобранной подушки.

«Выставка – это интересный, яркий и наглядный способ рассказать о важных вещах с помощью искусства. Мы объединили усилия с талантливыми художницами, чтобы привлечь внимание к проблеме использования старых пухо-перьевых подушек, в которых размножаются вредные микроорганизмы и аллергены, несущие опасность для здоровья. В современном мире эта проблема легко решается через использование инновационных гипоаллергенных материалов: они обеспечивают здоровый сон, который помогает людям полноценно отдыхать и достигать новых вершин», – комментирует Екатерина Башилова, директор по маркетингу компании «Аскона».

Медицинскую сторону вопроса раскрывает врач-сомнолог Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова:

«Сон – фундаментальная потребность каждого живого существа, и любые проблемы, связанные с ним, требуют повышенного внимания. Существует около 80 видов нарушений сна. Проблемы со сном влияют на общее здоровье и качество жизни: снижается иммунитет, проявляется усталость, падает работоспособность, ухудшается настроение. Однако в наше время всё ещё недостаточно внимания уделяется теме здорового сна», – объясняет эксперт.

Экспозиция «Кошмары на подушке» состоится на территории галереи «Красные Холмы».

Как добраться

Галерея «Красные холмы». Космодамианская наб. 52, стр.11. Экспозиция будет проходить один день, 25 ноября, с 10:00 до 21:00. Вход для посетителей бесплатный.