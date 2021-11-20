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Происшествия20 ноября 2021 13:18

На Кутузовском проспекте BMW протаранил две машины на встречной

После лобового столкновения из иномарки на дорогу через лобовое стекло вылетел водитель
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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После лобового столкновения из иномарки на дорогу через лобовое стекло вылетел водитель

После лобового столкновения из иномарки на дорогу через лобовое стекло вылетел водитель

Фото: Кадр видео

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три авто. Черный BMW 6-й серии ехал из центра в сторону МКАД. Водитель вырулил на встречную и врезался лоб в лоб сначала с внедорожником Volvo, а затем ударился в передний бампер Mercedes.

После столкновения из салона BMW на дорогу вылетел человек.

— Около 15:00 неподалеку от дома №31 по Кутузовскому проспекту столкнулись три автомобиля. Один человек погиб (это водитель BMW — прим. ред.), еще один передан медикам с травмами для оказания помощи. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники Госавтоинспекции, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На скорой забрали пассажира BMW, водитель которого вылетел на встречную полосу. Другие участники ДТП от госпитализации отказались.

В ведомстве добавили. что движение в центр осуществляется во встречном направлении. Сотрудники ГИБДД регулируют движение. В районе аварии — от Кутузовского тоннеля до парка Победы начала собирать внушительная пробка.

Позже в Госавтоинспекции уточнили, что пассажир BMW скончался в больнице.

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