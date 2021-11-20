В смертельной аварии с блогером Саидом Губденским погиб президент федерации автоспорта Дагестана

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20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве черная BMW вылетела на встречную полосу. Судя по кадрам с места аварии, машину буквально выкинуло за двойную сплошную. Водитель не шел на обгон — перед ним никого не было. Премиальную иномарку повело по мокрому асфальту. За рулем был 28-летний автоблогер и владелец тюнинг-мастерской Саид Губденский.

BMW столкнулась с Volvo и Mercedes. Саида выбросило из машины на асфальт через лобовое стекло. Он скончался на месте. Скорая забрала в больницу его пассажира, но спасти мужчину не удалось. Погиб Заур Ибрагимов — президент «Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан». В организации подтвердили смерть своего руководителя.

Саид Губденский везде представлялся как владелец тюнинг-мастерской ZR Performance. Там «шаманили» премиальные авто — BMW и Mercedes. Однако в уставных документах компании Саид ни руководителем, ни учредителем не значится. Зато погибший пассажир Заур Ибрагимов был владельцем 25% этого бизнеса.

О нем известно немного. У него есть закрытое ИП, которое числится как предприятие общепита. Заур был участников драг-рейсинга — гонок по прямой трассе 402 метра. Год назад на соревнованиях в Чечне Заур поставил мировой рекорд по преодолению отрезка.

Ибрагимов давал интервью в качестве руководителя дагестанской федерации авто и мотоспорта. Он выступал за популяризацию и легализацию автомобильных гонок, но только в специально отведенных под соревнованиях местах. В интервью дагестанским СМИ рассказывал, что если участник их федерации будет нарушать правила при управлении авто по городу, то его лишат членства.

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