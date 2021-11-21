Эксперт объяснил причины смертельной аварии с Губденским: "Без разделительного отбойника на Кутузовском проспекте гибнет 20 человек в год"

Черный BMW вылетел на встречку, врезался в Volvo и зацепил Mercedes. Фото: Телеграм прокуратуры Москвы

Речь идёт о широченном Кутузовском проспекте, который имеет протяженность 8,3 км и на котором часто случаются серьёзные ДТП. Например, в июне этого года в районе дома №76 столкнулись сразу 6 автомобилей. И всё из-за машины каршеринга, которая вылетела на встречку. Водитель арендованной иномарки скончался на месте, ещё два человека пострадали.

Накануне подобный сценарий разыграли ещё три машины. Черный BMW вылетел на встречку, врезался в Volvo и зацепил Mercedes. За рулём «бумера» сидел известный автоблогер Саид Губденский, приехавший в Москву из Дагестана. От полученных травм он скончался на месте. Как и пассажир BMW Заур Ибрагимов (близкий друг Саида). По иронии судьбы, Ибрагимов возглавлял в Дагестане Федерацию автоспорта. И был профессиональным гонщиком.

Видео, на котором водитель BMW не справляется с управлением, разлетелось по различным СМИ и интернет-пабликам. Пользователи спорят, была ли со стороны Губденского пресловутая «игра в шашечки». Это когда машина резко перестраивается из одного ряда в другой, при этом едет очень быстро, обгоняя другие автомобили.

Дело в том, что Губденский никого не обгонял. Хотя и скорость, судя по удару в момент аварии, сильно превысил. Иномарка сначала перестроилась в левый ряд. Но потом в мгновение ока вылетела на встречку.

- Если бы был отбойник, столкновения с другими авто не произошло бы, - также пишут пользователи (и уже с этим аргументом никто не спорит). - По крайней мере, ограждение смягчило бы удар и водитель успел притормозить. Таких ДТП каждый день десятки.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, разделительный отбойник - это больная тема Кутузовского проспекта.

- Здесь очень много происходит аварий, - сообщил он kp.ru. - 20 человек ежегодно гибнет. И всё из-за того, что автомобили разгоняются, а потом, не справившись с управлением, вылетают на встречку. По этой дороге 80 км/ч можно ехать. А скорость разгоняют и 100, и 110... И даже выше. Возьмите, для примера, Звенигородское шоссе. Тоже широкая проезжая часть. Но посередине, как и положено, барьер. И смертных случаев там нет.

- А что же мешает установить отбойник на Кутузовском проспекте?

- Законодательство. Если Дептранс и согласует установку барьера, то со стороны силовиков возникнут проблемы. Точнее, сто раз уже возникали. Активисты собирали подписи. Пытались изменить ситуацию. Но ответ приходил один и тот же: трасса правительственная и никаких отбойников там быть не должно.