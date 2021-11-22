Голландцы XVII века на берегах Оки

Иост Корнелис Дрохслот. Нападение на деревню. Серпуховский историко-художественный музей

В подмосковном Серпухове открывается уникальная художественная выставка, которая даст старт ежегодному проекту «Зима в Подмосковье».

В такие моменты понимаешь: вот неспроста же, не ради красного словца Серпуховский историко-художественный музей когда-то получил прозвище Малой Третьяковки! Казалось бы, до революции это была ну совсем уж тихая провинция. Но благодаря случаю здесь, в Серпухове, поселилась уникальная коллекция изобразительного искусства. Дело было так. Местная купчиха Анна Мараева помогла деньгами знакомому дворянину, выкупив почти 400 картин, которые тот собирал долгие годы. А там - западноевропейские мастера XVI - XIX веков и русские авторы из веков XVIII - XIX. Впрочем, сама Анна Васильевна живописью не интересовалась. Мараева была из старообрядцев, коллекционировала старинные книги и иконы. А потому приказала свезти все картины на хранение в дальнюю деревенскую усадьбу. После революции 1917-го местные коммунары ее там и нашли. А когда приехали специалисты, ахнули - настолько мощное собрание живописи обнаружилось. Шутка ли - Маковский, Айвазовский, Левитан, Верещагин, Васнецов и целый пантеон других мастеров.

Исаак де Яудервилле. Ученый в кабинете (Меланхолия II). 1630-е. Серпуховский историко-художественный музей

В наши дни именно музей со своей прекрасной коллекцией стал одной из главных точек притяжения в Серпухов туристов. И в последние годы это направление становится все более популярным.

26 ноября, в пятницу, в Серпухове откроется по-настоящему уникальная выставка «Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Уникальна она тем, что ретроспектива в самый золотой период изобразительного искусства Нидерландов собрана из полотен, которые в основном хранятся в таких же «нецентральных», но весьма самобытных российских музеях. 80 картин привезены из 11 музеев и четырех частных коллекций. География - от Москвы до Казани, от Нижнего Новгорода до Краснодара. (И, кстати, 12 из 80 выставляемых «голландцев» представляют собрание Серпуховского историко-художественного музея).

Беньямин Герритс Кейп. Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена. Около 1640. Серпуховский историко-художественный музей

- Огромное спасибо музеям за то, что предоставили нам свои работы, несмотря на сложности перевозки. Отдельные слова благодарности посольству Королевства Нидерландов в РФ, которое откликнулось на наше предложение провести выставку, - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. - Кроме самой экспозиции, планируются интерактивные программы, кинопоказы, вебинары, лекции. Ждем большое количество посетителей в Серпухов, который заметно изменился, благоустроился, здесь есть что посмотреть и где погулять со всей семьей. Важный момент: именно выставка в Серпухове даст старт новому сезону ежегодного проекта «Зима в Подмосковье».

Выставка открывается 26 ноября и продлится до 10 апреля 2022 года.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

- Это не просто выставка - это проект, потому что он предполагает и серьезную научную работу, и очень насыщенную параллельную программу, - директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова. - Нам как региональному музею очень важно показывать, что наше собрание, наша коллекция действительно очень значима и ценна.

Куратором выставки стал доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ им. А. С. Пушкина Вадим Садков - признанный международный эксперт по голландскому и фламандскому искусству.

Иост Корнелис Дрохслот. «Нападение на деревню».

Исаак де Яудервилле. «Ученый в кабинете (Меланхолия II)». 1630-е гг. Беньямин Герритс Кейп. «Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена». Около 1640 г.