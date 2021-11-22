88-летняя москвичка потеряла сознание и упала в ванную с кипятком

Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с серьезными ожогами по всему телу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне ночью в полицию поступило сообщение из скорой помощи. Дежурный врач сообщил оперативникам о госпитализации в больницу 88-летний москвички Ирины К.(имя изменено) со множественными ожогами по всему телу. Пожилая женщина буквально вся обварилась в кипятке у себя дома, повреждения тела составили 40%.

В квартиру на улицу Зеленоградская были направлены сотрудники полиции, которые застали дома родственников пострадавшей Ирины Петровны. Было установлено, что в момент происшествия пенсионерка находилась дома со своей 20-летней внучкой Светой. Девушка рассказала, что вечером бабушка решила принять душ и ушла в ванную комнату. Каких-либо криков о помощи или звуков падения Света не слышала. Пенсионерка долго не выходила, тогда девушка решила проверить все ли в порядке с Ириной Петровной. Зайдя в ванную, девушка нашла бабушку без сознания в ванной с кипятком и сразу вызвала скорую помощь.

«В ожоговую реанимацию была экстренно госпитализирована 88-летняя Ирина К.(имя изменено) Женщину доставили в больницу со множественными ожогами кипятком 2 и 3 степени нижних конечностей, ягодиц, спины, правого плеча. Повреждено порядка 40% поверхности кожи, пожилая женщина находится в ожоговом шоке. Предварительно установлено, что Ирина Петровна принимала дома душ, потеряла сознание и во время падения задела кран с горячей водой», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Ирина Петровна находится в реанимации, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь и борются за жизнь пострадавшей пенсионерки.