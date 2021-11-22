Станция метро "Экспо" может появиться в Москве

Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса

Станция метро "Экспо" может появиться на карте московского метро, если Россия выиграет право на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2030 году.

- Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Для проведения масштабной выставки, вероятно, не подойдут имеющиеся площадки – ВДНХ, Сокольники или Экспоцентр. Поэтому планируется построить необходимую площадку на свободной территории - например, в Новой Москве. Предположительно это может быть на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта "Внуково".

Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты

- Через пару лет во Внуково придет метро. А если наша заявка победит, то Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса, - сообщил Сергей Собянин.

Сама же территория после окончания Всемирной универсальной выставки ЭКСПО, а она длится около полугода, может использоваться для проведения крупных конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий, концертов. Также ее можно будет использовать как большой городской парк.

Но пока Москве предстоит обойти всех соперников, ведь на проведение ЭКСПО-2030 претендуют еще четыре города: Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Победителя объявят летом 2023 года.

Во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО наша страна участвует уже 170 лет, начиная с первой лондонской выставки в 1851 году. В Париже в 1937 году огромное впечатление произвел монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" - его установили на фоне Эйфелевой башни. В Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. Но за все эти годы Россия была только участницей и никогда не принимала мировую выставку. Если это удастся, то в 2030 году Москва станет мировой столицей науки, промышленности и техники.

В Париже в 1937 году огромное впечатление произвел монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" - его установили на фоне Эйфелевой башни

Кстати

Культурная экспозиция Москвы на ЭКСПО-2020

Нынешняя выставка ЭКСПО проходит в Дубай. Московскую культуру представляют "Виртуозы Москвы", "Геликон – опера", джазовый оркестр Игоря Бутмана и театр танца "Гжель". Наш павильон уже посетили более 500 тысяч человек. Но впереди еще фестиваль московского кино, столичные дизайнеры представят новые коллекции одежды, а шеф-повара предложат гостям изысканные блюда.

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