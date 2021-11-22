В районе Северное Измайлово построят дом для участников реновации

На востоке столицы в районе Северное Измайлово продолжается реновация ветхого жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

На востоке столицы в районе Северное Измайлово продолжается реновация ветхого жилья.

«На Щелковском шоссе, владение 92, корпус 3 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведётся подготовка: выполнено ограждение строительной площадки, размещен бытовой городок и пункт мойки колес. Начаты работы с инженерными сетями. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из четырёх секций переменной этажности с подземной парковкой выглядит так:

- фасады отделают керамическим кирпичом, на них появятся корзины для кондиционеров;

- всего 306 квартир (однокомнатных – 58, двухкомнатных – 207, трехкомнатных - 41). Четыре квартиры - для инвалидов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику;

- в каждой квартире - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;

- первые этажи - нежилые. Здесь могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли. Мамы с колясками, инвалиды и пожилые люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом защитит от скольжения в любое время года.

Во дворе - детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. Вокруг высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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