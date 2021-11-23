Чудо-скамейки на улицах Москвы: Самолетные турбины - около Амбулаторного пруда, старинные диваны - на Пресне

На севере столицы рядом с Амбулаторным прудом вместо незаконной парковки устроили зону отдыха. Фишка - скамьи в форме турбин двигателя самолета Фото: Иван МАКЕЕВ

В парках, скверах, на набережных и во дворах Москвы каждый год наводят красоту. Коммунальщики высаживают деревья и клумбы, подключают фонари, прокладывают удобные пешеходные маршруты. Конечно, благоустройство не обходится без новых скамеек. А в некоторых местах - это не просто сиденья, а настоящие арт-композиции. Мы выбрали из них самые интересные.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Около Дома музыки на Космодамианской набережной поставили четыре необычные скамьи с видом на Москву-реку. Конструкции полукруглой формы длиной около 10 метров украсили трубами разной высоты из нержавеющей стали. Сразу видно - орган! Конечно, сыграть на нем не получится, но красивые селфи сделать можно. Основание «музыкальных» скамеек - из прочного архитектурного бетона. Настил – из обработанного дерева лиственницы. Такое экологичное покрытие не берет ни влага, ни жара. На каждой скамье на расстоянии около метра укрепили по 6 удобных столиков из покрашенной в белый цвет стали на ножках-трубах.

Около Дома музыки на Космодамианской набережной поставили необычные скамьи с видом на Москву-реку

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

НА ВЗЛЕТ!

На севере столицы рядом с Амбулаторным прудом вместо незаконной парковки устроили зону отдыха. Фишка - скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они похожи на взмывающий вверх самолет. Вечером на скамейках включается подсветка. А пруд украсили три плавающих световых фонтана.

ПРИСЛОНЯТЬСЯ МОЖНО

На таких лавочках, как на Овчинниковской набережной, нельзя сидеть. К ним получится только прислониться, чтобы немного отдохнули спина и ноги. Садовые диваны с огромными, почти в высоту человеческого роста спинками, обычно ставят там, где не хватает места для привычных скамеек.

На таких лавочках, как на Овчинниковской набережной, нельзя сидеть. К ним получится только прислониться. Фото mos.ru

ИСТОРИЯ С ШАХМАТАМИ

Парк Декабрьского восстания на Пресне привели в порядок этим летом. Вдоль прогулочных аллей появились современные модные скамейки. Но в некоторых местах сохранили исторические деревянные диваны конца 40-50 годов прошлого века. Таких артефактов осталось немного по всей столице. Конструкции на чугунных витых ножках отреставрировали и вернули на прежнее место.

Таких артефактов осталось немного по всей столице Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, в парке появились и лавочки для шахматистов - со столиками, на которых уже нанесена игровая доска.

Кстати, в парке появились и лавочки для шахматистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

САМЫЕ-САМЫЕ

- Самые «умные» с розетками и USB-портами - в сквере Ислама Каримова в районе Якиманки. Кстати, скоро такие скамейки появятся и на ЗИЛе вдоль бульвара Братьев Весниных. Их оснастят стеллами навигации, LED-освещением, точками доступа Wi-Fi, а также пунктами зарядки мобильных гаджетов. Их сделают из легированной кортеновской стали - сплава традиционной стали с добавками хрома, меди и фосфора. Такой материал с эффектом ржавчины считается одним из самых устойчивых к коррозии.

- Самые экологичные - дизайнерские бруски из натурального дуба с каменными вставками поставили в парке «Зарядье». А скамейки из переработанных полиэтиленовых пакетов - на Центральном автовокзале около метро «Щелковская».

Самые экологичные - дизайнерские бруски из натурального дуба с каменными вставками поставили в парке «Зарядье»

- Самые добрые - скамья примирения около Лужкова моста, на пересечении Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка. Ее сиденье сделали дугообразным, чтобы сблизить желающих отсесть подальше друг от друга. А в парке «Фили», недалеко от Филевской набережной, возле спуска к пляжной зоне, стоит скамья под «Деревом желаний». На ней загадывают на удачу самое сокровенное.

- Самые антиковидные - на набережных Москвы-реки, например, на Нагатинской и Космодамианской - маленькие деревянные стулья и диванчики для интровертов. Для тех, кто хочет держать социальную дистанцию, похожие лавочки стоят также в парке на Ходынском поле и парке Декабрьского восстания на Пресне.