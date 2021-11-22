Оператор Tele2 помог спасти человека и найти потерянные документы

Операторы службы поддержки Tele2 стараются помочь абонентам в любой ситуации. Даже, если звонок не связан напрямую с вопросами, касающимися непосредственно мобильной связи, оператор колл-центра не откажет в помощи, и не скажет, что ваше обращение не по адресу или вне зоны его ответственности. Такое небезразличие нередко выручало людей в сложных жизненных ситуациях.

ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ И АВАРИЙНУЮ

Некоторые обращения требуют от операторов моментальной реакции, способности брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Порой время идет на минуты, а то и на секунды. Одних из таких сложных звонков поступил специалисту Марии. В дистанционный сервис обратился сотрудник полиции и попросил дать адрес одного из клиентов Tele2. Дело в том, что на номер 112 позвонил мужчина и пожаловался на боль в сердце. Назвать место своего расположения он не успел. Возможно, в этот момент его самочувствие ухудшилось и звонок оборвался. Сотрудники органов определили, что номер, с которого звонили, принадлежит Tele2, поэтому попросили адрес прописки абонента, чтобы выехать на помощь.

Раскрывать личные данные клиентов Мария не имела права, поэтому решила сама вызвать скорую и аварийную службу, чтобы открыть квартиру. Медики успели вовремя. Оказалось, что в квартире проживал инвалид, у которого случился инсульт. Благодаря быстро оказанной помощи мужчину спасли.

ПОМОГЛИ БЕЛОРУССКОМУ БОЛЕЛЬЩИКУ

Этот случай произошел в Москве. На чемпионате мира по футболу один из болельщиков, приехавших из Белоруссии, потерял паспорт. А на следующий день ему нужно было возвращаться домой. Знакомых в столице у него не было. Что делать в такой ситуации и куда бежать, непонятно. В день приезда на матч болельщик купил SIM-карту Tele2. В телефоне у него был сохранен единственный номер службы поддержки. Оператор не отказал в помощи. Спросил у мужчины, где он находится, и подсказал, как добраться до ближайшего отделения полиции. Возможно, что его паспорт кто-то уже нашел и передал стражам порядка. Так и вышло. Паспорт болельщика ждал его в отделении. Счастливый гражданин Белоруссии потом еще раз перезвонил оператору и поблагодарил его.

ПОДСКАЗКИ ШКОЛЬНИКАМ

Некоторые звонки порой кажутся крайне удивительными, но операторы помогают даже в таких нестандартных вопросах. Например, был звонок от школьника, который хотел узнать, почему клей не липнет к внутренней стороне тюбика. Казалось бы, причем тут специалист колл-центра. Но оператор не растерялся, выслушал пятиклассника, нашел информацию по его вопросу и рассказал, что при производстве клея используется специальный растворитель, который не дает содержимому прилипать к тюбику. Но когда клей наносится на рабочую поверхность, растворитель испаряется, поэтому различные материалы надежно соединяются. Школьник остался доволен. А на ответ специалисту понадобилось меньше двух минут.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕВУШКИ

Иногда абоненты просят операторов о приятной любезности. Был случай, когда за помощью обратился слабовидящий клиент, он попросил помочь поздравить подругу с днем рождения, отправив ей смс из CRM-системы. Текст был простым, но очень душевным. Девушке пожелали быть счастливой и успешной.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Обращения, поступающие операторам, касаются разных сфер жизни, и не перестают удивлять. Был случай, когда поклонник рок-группы Scorpions обратился в Tele2 с вопросом, когда приедут его кумиры. Оператор нашел информацию и проконсультировал, как приобрести билеты.

В другой раз звонил футбольный болельщик. Его интересовали итоги матча. Оператор с радостью рассказал, кто и с каким счетом вышел в финал. Заодно и поздравил звонившего, ведь именно за команду-победителя он и болел.

Нужна помощь с самолетами и поездами? Операторы Tele2 помогали и в этих вопросах. Однажды звонивший просил помочь погуглить, когда вылетает самолет Москва-Стамбул. У клиента перестал работать экран телефона и абонент обратился к операторам. Другую клиентку интересовало расписание поездов в Челябинск. Она не смогла сама найти эту информацию и попросила помочь. Пара минут и ее вопрос был решен. Абонент успела на ближайший поезд.

ВАЖНО

ОТВЕЧАЮТ НА ЗВОНКИ В ТЕЧЕНИЕ 46 СЕКУНД

- Если в стрессовой ситуации абонент Tele2 в первую очередь звонит в службу поддержки оператора, то это показывает высокий уровень доверия. Именно поэтому в компании рады любым обращениям, даже самым неожиданным. Среднее время ответа на звонок составляет 46 секунд. 98% проблем решаются на первой линии: Tele2 помогает клиентам быстро получить помощь практически в любой ситуации, - отметили в пресс-службе компании.