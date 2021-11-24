«Ковид не щадит никого»: Главврачи подмосковных больниц обратились к антиваксерам, звездам политики, кино и эстрады

Письмо в первую очередь адресовано звездам-антиваксерам, которые открыто выступают против вакцинации и призывают своих поклонников отказаться от прививок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи крупных госпиталей, где действуют «красные зоны» для больных коронавирусом, выступили с открытым письмом. Оно в первую очередь адресовано звездам-антиваксерам, которые открыто выступают против вакцинации и призывают своих поклонников отказаться от прививок. К этому открытому письму присоединились и подмосковные медики. Они приглашают VIP-антиваксеров посетить красные зоны, чтобы увидеть, что из себя представляет тяжелая форма заболевания коронавирусомя.

В списке знаменитостей, к которым послание адресовано в первую очередь - политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Петр Толстой, актеры Егор Бероев, Мария Шукшина, Оскар Кучера, эстрадные исполнители Наталья Ветлицкая и Катя Лель, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев и другие.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19, - говорится в письме. - Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».

ИЗ 1000 КОЕК НЕ БОЛЕЕ 3% - ПРИВИТЫЕ ПАЦИЕНТЫ

«Полностью согласен с мнением, что необходимо вакцинировать максимально большое количество людей нашей страны, - говорит главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Андрей Фадеев. - Потому что мы видим, что это единственный способ в настоящий момент эту пандемию остановить. Уже четвертая волна прошла и еще неизвестно, сколько волн будет впереди и, конечно, выхода другого, как вакцинация, у нас нет.

У нас в Одинцово развернуто более тысячи коек именно под лечение больных Ковид 19. Примерно из тысячи пациентов, не больше 30 - это пациенты, которые были привиты. То есть это не более 3%, а остальные 97% люди не привитые, которые болеют тяжело, находятся в реанимация, находятся на аппаратах ЭКМО. Когда с ними разговариваешь и спрашиваешь, почему вы не прививаетесь, как правило они об этом глубоко сожалеют».

«ЧТОБЫ МЫ БЫСТРЕЕ ВЕРНУЛИСЬ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

«Есть определенная группа населения, которая не хочет делать прививки, - отмечает главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. - Мало того, что она сама не хочет делать прививки, но и убеждает в этом окружающих, родственников, друзей. Мы видим, что ковид не щадит никого и, наверное, каждой семьи он коснулся в той или иной мере: детей, родителей, знакомых, родственников.

Мы видим, что, конечно, есть пациенты, которые привиты и заболевают. Но могу со 100% вероятностью сказать, что эти пациенты не доходят до аппарата искусственной вентиляции легких. Они переносят заболевания в легкой, среднетяжелой форме, и как следствие быстрее выздоравливают. Поэтому вакцинация необходима для того, чтобы защитить себя, защитить своих близких, защитить детей. В конце концов, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной доковидной жизни».

«ПОРА ПЕРЕСТАТЬ СЛУШАТЬ ДИЛЕТАНТОВ»

«Вакциноскептиков, если они медицинские работники, я бы просто-напросто лишал аккредитации. Даже при том кадровом голоде, который сейчас существует, - пишет главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман. - И, по крайней мере на аттестационных комиссиях и на аккредитациях, я бы жестко ставил вопрос: вакциноскептик или нет? Если антиваксер, то ни о какой защите категории, ни о подтверждении категории речи быть не может. Антиваксер не может опираться ни на какую научную публикацию, потому что в природе их не существует.

Я бы хотел, чтобы все вспомнили 1959-й год. Советский художник вернулся из Индии с оспой. За 11 дней вся Москва была вакцинирована. В течении 2-х суток были выявлены все контакты и изолированы. Погибло всего 3 человека. Неужели это не показатель простым людям, чтобы они включили мозги?

И я бы хотел сказать, чтобы перестали слушать и читать дилетантов. Если они хотят умирать, ну что ж так и будет, второго варианта нет. У меня пять внуков, и я клянусь этими внуками, ни один пациент от прививки не умер, не было таких случаев».