Врачи борются за жизнь 10-летней девочки, которая повредила мозг, упав с горки на детской площадке

В свою очередь полицейские проводят проверку по факту сильного травмирования несовершеннолетней на детской площадке в Можайске Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедия случилась накануне в подмосковном Можайске. Вечером 10-летняя школьница Ксюша В.* пошла гулять на детскую площадку около своего дома. Девочка каталась с пластиковой горки во дворе, когда случайно потеряла равновесие и упала с большой высоты. Падение было неудачным, школьница очень сильно ударилась головой и не смогла подняться. Другие дети увидели, как Ксюша упала с горки и сразу побежали за взрослыми, которые вызывали на место врачей скорой помощи. Прибывшие медики срочно госпитализировали школьницу с сильной травмой головы.

«В больницу была доставлена 10-летняя школьница Ксения В.* Девочку доставили с детской площадки около ее дома, где она играла с другими детьми и упала с пластиковой горки. Ксюша сильно ударилась головой. Девочку госпитализировали с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Сейчас школьница находится в больнице, где врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. В свою очередь полицейские проводят проверку по факту сильного травмирования несовершеннолетней на детской площадке в Можайске.