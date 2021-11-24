В Москве задержали пассажира метро, который разбил головой фонарь на эскалаторе, засмотревшись в телефон

При спуске по большому наклону эскалатора 38-летний гражданин разбил головой плафон освещения Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Это произошло несколько дней назад на одной из станций столичной подземки. 38-летний Алексей (имя изменено) поздним вечером возвращался домой. Мужчина зашёл на станцию Баррикадную и стал на ступень эскалатора. Алексей был очень увлечён просмотром видео в социальной сети. Он облокотился на перила и совершенно не замечал ни людей, ни окружающих его предметов. В какой-то момент он так наклонил голову, что она оказалась на одной линии с центральным освещением эскалатора. И Алексей столкнулся с одним из фонарей. Удар был настолько сильным, что плафон разлетелся на осколки, а сам мужчина потерял равновесие и упал. Очевидцы бросились к нему, чтобы оказать помощь, мужчина держался за голову. Люди помогли ему спуститься вниз, а сотрудники станции вызвали медиков для оказания ему первой помощи.

— При спуске по большому наклону эскалатора 38-летний гражданин разбил головой плафон освещения. Нарядом скорой помощи установлен диагноз: ушибленная рана головы, от госпитализации пострадавший отказался, — сообщил источник kp.ru.

Но отправиться домой после происшествия Алексею так и не удалось, вслед за медиками на станцию прибыли и сотрудники полиции. Мужчину забрали в отделение и составили на него административный протокол.

— Был задержан 38-летний гражданин, который разбил головой плафон освещения. На него был составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", — сообщил источник kp.ru.

Теперь ему грозит штраф.