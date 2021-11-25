Цифровые сервисы ускоряют стройки столицы

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Без цифровизации сегодня трудно представить нашу жизнь. Онлайн-услуги, электронные базы данных, сервисы для удаленной работы, постоянное развитие технологий и гаджетов. Все это облегчает решение многих вопросов в разных сферах, особенно в строительстве. О том, как изменились технологии в проектировании, за счет чего повышается эффективность городских проектов, какой стала стройка двадцать первого века, в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

УХОДИМ ОТ СТЕРЕОТИПОВ

- Рафик Равилович, столичные строители все чаще используют информационное моделирование зданий. В чем преимущества? Сколько проектов в городе сегодня полностью готовятся на основе таких технологий?

- Часто можно услышать, когда застройщики говорят о применении технологий информационного моделирования (ТИМ) и имеют в виду такой подход к проектированию, который предполагает разработку проекта «от модели». Но мы понимаем, что ТИМ – более широкое понятие, и подразумевает не столько трехмерную модель, сколько единое информационное пространство, сопровождающее весь жизненный цикл объекта строительства.

Поэтому так сложно ответить на вопрос о количестве уже возведенных объектов, особенно в разрезе всего города. Что касается Департамента строительства, безусловно, у нас есть опыт применения трехмерного моделирования на наших объектах. Но полноценная экосистема строительного процесса, заточенная на массовое применение ТИМ, сейчас только формируется.

- В чем сегодня заключается цифровизация в строительстве?

- Цифровизация строительства в целом происходит динамично, но неравномерно. Отрасль играет роль локомотива для экономики всей страны, достаточно технологична и ресурсоемка. Однако в реальности даже не все коммерческие девелоперы готовы к полному переходу на информационное моделирование зданий и электронный документооборот. И Департамент строительства прикладывает значительные усилия для более системного развития в этом направлении.

И здесь очень важно понимать: речь не только о самих технических решениях и разработках, а о смене образа мышления, стереотипов и практик, существующих в строительстве. Без подготовки людей, без их адаптации сами по себе инновации будут бессмысленны.

- Что для этого делается вашим Департаментом?

- В структуре Департамента создан Центр компетенций, где в числе прочего мы прорабатываем вопросы внедрения ТИМ и ухода от бумажного документооборота, готовим инициативы по изменению нормативно-правовой базы и обучающие материалы. Отдельно стоит отметить видеокурс «Цифровой инженер ПТО». С его помощью не просто готовятся кадры, но и формируется у новых поколений строителей понимание информационной модели.

Отдельным крупным блоком можно выделить работу по разработке и внедрению различных программных продуктов для обеспечения цифровизации отрасли. В частности, сейчас в активной фазе находится опытное пилотирование «Цифровых сервисов» - функциональных модулей, отвечающих за разные стадии строительства, а также согласование исполнительной документации. Это позволяет сократить бумажный документооборот и в перспективе полностью от него уйти.

Модуль Исполнительной технической документации сегодня уже успешно используется при реализации более 120 объектов капитального строительства в Москве. В системе работают более 50 подрядчиков и проектировщиков, всего более тысячи пользователей. Результат впечатляет: средний срок оформления и подписания снизился с 30 до 6 дней. В октябре 2021 года стартовало пилотирование модулей строительного контроля и проектно-изыскательских работ.

ЖИЛЫЕ ДОМА И ШКОЛЫ ПРОЕКТИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, об обязательном информационном моделировании на госстройках.

- Постановление Правительства РФ № 1431 обязывает реализовывать госстройки с применением информационного моделирования. В первом приближении для городских заказчиков это означает необходимость обмениваться всей документацией в электронном виде, однако Департамент уже рекомендует своим подведомственным организациям расширять это требование по своим объектам. Мы рассчитываем на «опережающее» развитие в вопросах применения ТИМ, что означает для нас быть на шаг впереди минимального выполнения обязательных требований закона.

В совокупности с электронным документооборотом применение ТИМ повышает эффективность реализации проектов города. Поэтому мы заблаговременно начали работать со всеми участниками процесса, тестировать ПО и сервисы, повышать квалификацию и обучать работников - 350 человек в этом году и порядка 500 в следующем.

В этом году на этапе строительно-монтажных работ находятся пять объектов, при реализации которых проходит формирование и ведение цифровых информационных моделей. Еще порядка 20 объектов проектируются с применением ТИМ. По большей части это площадные объекты социальной инфраструктуры – жилые дома и школы. Сейчас два объекта Фонда реновации находятся на этапе строительно-монтажных работ, а еще восемь - на этапе проектирования.

До конца года планируется заключить еще не менее 9 аналогичных контрактов. По трем объектам строительства контрактом предусмотрено использование информационной модели при выполнении строительно-монтажных работ. На объектах проводится пилотирование инновационных BIM – ориентированных решений на стадии строительно-монтажных работ.

Флагманом реализации ТИМ можно назвать Международный медицинский кластер в Сколково. Весь жизненный цикл объекта выполнен с применением технологий информационного моделирования - вплоть до стадии эксплуатации. В ситуационный центр кластера в реальном времени поступает информация с более чем 30 тысяч датчиков. Эта же система позволяет управлять персоналом службы эксплуатации и инфраструктурой зданий. И если что-то идет не так, инженер сразу увидит неполадку в трехмерной модели и направит туда бригаду.

БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

- Когда строители полностью откажутся от подготовки необходимой документации на бумаге?

- Отказ от бумажных носителей является большой и важной задачей, требующей системного подхода. Департаментом строительства сейчас развернута обширная работа по анализу и устранению административных и законодательных барьеров. Это способствует переходу к беспрепятственному обмену документами между всеми участниками строительного процесса в электронном виде. Уже достигнуты определенные соглашения с надзорными органами, ведутся переговоры с ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями.

Еще раз отмечу, в октябре стартовало опытное пилотирование модуля Проектно-изыскательских работ в составе Цифровых сервисов. Модуль позволяет исключить из процесса подготовки и согласования проектно-сметной документации на объекты строительства обмен чертежами на бумажном носителе. Пользователь со стороны любой организации-участника строительного процесса сможет просмотреть, проверить и согласовать проектные решения с использованием инструментов машинного сравнения версий и выдачи замечаний – вербальных и графических.

До конца года планируется развернуть пилотный проект по использованию модуля Проектно-изыскательских работ на 30 объектах Департамента и подведомственных ему организаций. В планах на 2022 год – трансформация пространства Цифровых сервисов для работы с полноценной информационную моделью с взаимной интеграцией существующих модулей с трехмерной моделью и графиком производства работ.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

- Насколько сильно информационное моделирование удешевляет и ускоряет стройки?

- Важно понимать, что ТИМ - это прежде всего процесс, который вовлекает всех участников жизненного цикла объекта капитального строительства, начиная от заказчика и заканчивая эксплуатирующей организацией. Соответственно, еще задолго до принятия каких-либо решений имеется возможность полностью смоделировать все процессы, происходящие на стадии проектирования и строительства. При этом специалисты опираются на расчеты и прогнозы с использованием математической модели, а это напрямую ведет к снижению стоимости реализации объектов.

На этапе эксплуатации ТИМ позволяет полностью автоматизировать все рутинные процессы, предвидеть нештатные ситуации и аварии. А в случае их возникновения оперативно точечно устранять неполадки, направляя техников точно к проблемному участку, либо и вовсе удаленно посредством направления команд на автоматизированные инженерные комплексы.

Исследования в области экономический эффективности реализации объектов строительства показывают впечатляющие результаты по снижению затрат при применении ТИМ. Достаточно сказать лишь о том, что снижение затрат на стадии строительства может достигать более 20%. Сам процесс проектирования ускоряется на 30% и выше, при этом количество ошибок снижается на треть. Отмечу, что такие показатели достижимы при переходе всей отрасли на применение ТИМ. К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно.

Но важнее всего посмотреть на этот вопрос в разрезе протяженности во времени разных этапов жизненного цикла объекта. Строительство может занимать 2-3 года, проектирование и того меньше, а период эксплуатации длится десятилетиями. И если изначально при разработке проекта отталкиваться от этой идеи, то реальная экономия закладывается именно при моделировании и отладке процессов эксплуатации. Как раз такую возможность дает ТИМ.

СТРОЙКА БЕЗ РИСКА

- Какую еще пользу приносят строительной отрасли технологии информационного моделирования?

- ТИМ позволяет повысить качество и скорость проектирования и строительства, переводя его на новый уровень в плане детализации, координации, визуализации, расчетов и различных анализов. Как итог - снижение количества ошибок, коллизий, времени неэффективной работы. Кроме того, такой подход позволяет в значительной мере снизить издержки на незапланированные траты, исправления ошибок и простоев, выявленных на этапе строительства и эксплуатации.

Заказчик и остальные участники процесса избавляются от стандартного набора рисков, возникающих на этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Все потому, что проектные решения мгновенно автоматически обновляются до актуальной версии для всех участников процесса, подключенных к среде общих данных. Проектные решения становятся полностью «прозрачными» для всех участников ТИМ, возрастает уровень детализации даже на самых начальных этапах проектирования. Участники проекта единообразно и полностью понимают стоящие перед ними задачи, так как имеется возможность «покрутить» модель, «походить» в модели, опознать, вплоть до гайки, тот или иной ее элемент.

Отдельно необходимо отметить возможность смоделировать в пространстве-времени процесс возведения и эксплуатации объекта. Если говорить о снижении рисков, то, пожалуй, происходит настоящая смена парадигмы. Ведь теперь при реализации ответственного объекта можно создать полноценный цифровой двойник не только будущего здания или моста, но и всех процессов, связанных с ним. Не требует пояснений, насколько серьезный эффект имеет данная технология.