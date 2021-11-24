Самолеты летают, футбол состоится: в Москве 24 ноября 2021 ожидается снегопад и пробки до 9 баллов

Синоптики обещают, что к вечеру столицу укутает снегом. Фото: Алиса ТИТКО

Москва готовится к зиме - синоптики пообещали к вечеру 24 ноября 2021 сильную метель и снегопад, которые усложнят движение автомобилистов. В Департаменте транспорта уже сообщили, что в городе пробки приблизились до 6 баллов, а в пиковое время ожидается - до 9 баллов. Водителям советуют снизить скорость из-за возможного гололеда.

- В настоящее время движение затруднено на 26-м и 90-м км МКАД, внутренней стороне ТТК, - сообщили в ведомстве.

В Москве вечером синоптики прогнозируют снегопад, возможно образование гололедицы.

- Небо нахмурится и после 15.00 начнется снегопад, закружат метели с ухудшением видимости до 500-1500 метров, сформируется снежный покров высотой 3 см. Температура воздуха от -1 до -3 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Аэропорты Москвы уже готовы к работе в сложных погодных условиях, пока самолеты вылетают без значительных задержек. В "Домодедово" к снежной погоде стали готовиться заранее.

По прогнозам, в столице сформируется снежный покров высотой 3 см. Фото: Алиса ТИТКО

- Более 50 единиц спецтехники будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Искусственные покрытия обрабатываются химическими реагентами: жидким - для предотвращения обледенения покрытия и гранулированным - для ликвидации ледяной корки, - рассказали kp.ru в аэропорте "Домодедово".

Пассажирам, использующим автомобильный транспорт, рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт или пользоваться поездами "Аэроэкспресса".

Футбольные болельщики "Спартака" уже готовятся к заснеженным трибунам во время матча с "Наполи" в 18.30, а игрокам клуба придется играть во время снегопада.

А в это время

Москву украшают к Новому году

Завершается установка пяти светящихся арок в центре столицы - на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост. Самая большая - 20-метровая арка, символизирующая театр "Эрмитаж", появится на Тверской площади.

- Всего будет восемь новогодних арок, напоминающие фасады главных столичных театров – МХТ имени А. П. Чехова, Российского академического Молодежного театра, Малого театра и других.

В городе уже проводят тестовое подключение праздничной иллюминации.