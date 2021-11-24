В Москве изменятся сроки уплаты налога на имущество с 2022 года

Во всех субъектах России установили единый срок уплаты налога - не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во всех субъектах России установили единый срок уплаты налога - не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Ранее Москва самостоятельно устанавливала сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей. В столице это можно было делать до 30 марта.

- С 2022 года организации должны уплатить налог на имущество не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Авансовые платежи необходимо будет уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, - сообщил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента экономической политики Москвы.

Соответствующие изменения в закон «О налоге на имущество организаций» были приняты 24 ноября Московской городской Думой.

Также в пресс-службе Департамента экономической политики Москвы уточнили порядок применения льгот по налогу на имущество, исчисляемому от кадастровой стоимости.

- Налогоплательщик с 2022 года сможет воспользоваться льготой в течение всех месяцев, когда он имел на нее право, даже если это один день. Сейчас же налогоплательщик может воспользоваться льготой только со следующего квартала, после квартала, в котором стали выполняться все условия применения льготы, - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, Мосгордумой также приняты изменения в закон Москвы «О транспортном налоге», которые предусматривают для организаций возможность применять льготу по транспортному налогу в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

Например, если ранее подавалось заявление о льготе на предыдущий автомобиль, необходимости подавать новое заявление у налогоплательщика нет.

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