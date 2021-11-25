Почём ностальгия для народа: в Москве открылся музей советского быта

Музей «Страна Советов» открылся 30 октября этого года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ностальгировать по советским временам нынче модно. Начиная от банальных футболок с надписью «СССР» и заканчивая целыми сериалами. А между ними - чего только нет. И архитектура, и названия кинотеатров, и граффити, и оформление рюмочных, и палатки с мороженым, и игровые автоматы, и даже шрифты на продуктовых упаковках.

Каким бы ни было обидным слово «совок», это мощный и, можно сказать, беспроигрышный бренд, который пользуется популярностью даже у молодого поколения. А раз так, почему бы не появиться музею, который возвращал бы публику в далекие 60-е годы. Или, кто помладше, в 80-е. Чьё детство пришлось на докторскую колбасу за 2 рубля 30 копеек, телепрограмму «Кинопанорама» и дружную уборку колхозов.

И он, такой музей, появился. Называется «Страна Советов». Находится в районе Лефортово - на территории завода «Кристалл».

НЕ СТАРЬЁ, А ЭКСПОНАТЫ

И всё-таки удивительно. Как быстро обыкновенная, никому не нужная вещь может стать общественным достоянием. Скажем, всего 30 лет назад валялся в каком-нибудь подмосковном сарае велосипед «Урал» - с потёртым потресканным седлом и кривыми спицами. И был обречён, как миллионы других таких же аппаратов, на утилизацию и полную безвестность. И вдруг это ведёрко с болтами ставят на музейную полку, сдувают с него пылинки и даже берут деньги с людей - за демонстрацию и просмотр. Та же история с купюрами, автобусными билетами, посудой, фотоаппаратами, часами, музыкальными инструментами, игрушками, автомобилями. Вот оглянитесь конкретно сейчас вокруг себя. И представьте, что эта кружка, которая стоит на столе, через 30 лет станет музейным экспонатом. И компьютер тоже, за которым вы сидите. И настольная лампа.

Создатели музея попытались воссоздать советский быт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Короче, из вещей, которые были в обиходе у советских граждан, «Страну Советов» и соорудили. Здесь нет чего поистине ценного. Личных вещей Гагарина, например. Или переписки Высоцкого и Марины Влади. Всё больше - обыкновенный быт.

Отдельный уголок посвящён советскому туризму. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бронированный ЗИЛ-115 из личного гаража Эдуарда Шеварднадзе. Фото: Иван МАКЕЕВ

...А какие-то клавиши эх, западают. Фото: Иван МАКЕЕВ

И несколько тематических секций. Спорт - с олимпийскими Мишками, кубками и плакатами («Учитесь прыгать на лыжах с трамплином», «Боритесь за новые достижения» и другие). Туризм - с потасканной палаткой и имитацией походного костерка. Гараж - с советскими авто разных времён (есть даже 115-й ЗИЛ из личного гаража Шеварднадзе). И квартира - с типичным советским бытом. Можно даже посидеть на диванчике в компании очаровательной барышни. Пластмассовой, правда. Но ничего. Для постановочного фото - самое то. В квартире есть всё, что нужно для счастья советского человека. Во-первых, ковёр на стене (как хорошо, что эти персидские традиции вышли из моды). Во-вторых, телевизор «Рубин» (практически окно в мир, хотя и каналов было - раз, два и обчёлся). В-третьих, домашний телефон (имелся далеко не в каждой квартире). Ну и дальше по списку. Сервиз, картины на стенах, швейная машинка, холодильник «Мир (с оцинкованным рычагом вместо ручки), пылесос «Чайка» (примерно на таком летала Ведьма из «Старой, старой сказки») и деревянное трюмо с зеркалом. При этом каких-то строгих временных отрезков в этой части экспозиции не соблюдается. Одна вещь может быть из конца 60-х годов, другая - из 80-х (или даже позднее).

Без олимпийских Мишек музей советской истории представить сложно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Корреспондент «КП» Павел Клоков: «А как на такой трубке писать смс-ки?». Фото: Иван МАКЕЕВ

Такой же уголок во времена моего студенчества был у нас в гараже. Притащили с друзьями всякого хлама из дома - и получилась каша-малаша. В одном углу - и старинный граммофон, и постеры с Джеймсом Хетфилдом.

И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди! Фото: Иван МАКЕЕВ

Да и в целом музей хаотичен (или, правильней сказать, не структурирован). Напоминает блошиный рынок. Только там всё это старьё можно купить. А здесь нет.

Вот закон на сто веков: пионер всегда готов! Фото: Иван МАКЕЕВ

Хорошо, что многие вещицы можно потрогать (в углу зала нет строгой надзирательницы). В том числе, некоторые игрушки, которые не ломаются в принципе (так как Made in USSR!).

Отдельная часть экспозиции - советские игрушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

На одной чаше весов Чебурашка, на другой Винни-Пух. Фото: Иван МАКЕЕВ

И вообще идёшь и не знаешь, откуда ждать прилива ностальгии. Один человек посмотрит на флакончик духов и ничего не почувствует (склянка какая-то, да и всё). А вы вспомните, что точно такой же пузырек был у вашей мамы. И она, пользуясь этим советским парфюмом, становилась лет на десять моложе. И, поставив флакон обратно на полку, каждый раз улыбалась. И перед тем, как уйти, целовала вас.

Катушечные магнитофоны и знаменитые бобины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторые экспонаты не имеют к СССР никакого отношения (как этот шведский муляж, например). Фото: Иван МАКЕЕВ

Автобусные билеты. Несчастливые. Фото: Иван МАКЕЕВ

И сразу от всех этих воспоминаний аж ком в горле. Как будто вы вернулись не только в тот самый год, а в свой дом родной. Которого в действительности уж нет и в помине.

Некоторые посетители сравнивают этот музей с барахолкой, только здесь вещи экспонаты - и они не продаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Особенно трогательно выглядит детский велосипед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Музей СССР «Страна Советов»

Адрес: ул. Самокатная, дом 4, строение 34 (ст. м. «Площадь Ильича»).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Стоимость билета: 600 руб. (взрослый), 400 руб. (детский).

Бесплатно: ветераны войны, инвалиды 1 и 2 группы, сироты.

КСТАТИ

«Нельзя тебе, моя Расея, и впредь без этого музея»

«Страна Советов» - это не первый музей, в котором выставляется советский быт. Поностальгировать по прошлому можно и в других местах. Например, в легендарной чебуречной «Дружба» на Сухаревской (внутри этого заведения всё как раньше, как будто время проходит мимо него).

Или в Музее советских игровых автоматов.

Адрес: ул. Рождественка, 12 (ст.м. «Кузнецкий мост»), Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон 57 (ст. м. «ВДНХ»).

Есть и совсем похожее место. Недалеко от станции метро «Щукинская» в одном из бывших профессорских домов расположен Музей быта советских ученых. Уютный, почти домашний. Как будто в этих помещениях до сих пор кто-то живет. И пользуется телевизором «Жигули» (на деревянных ножках), письменным столом (за которым работал лично радиохимик Курчатов), библиотекой и другими раритетными вещами. Корреспондент kp.ru, который побывал однажды в этой «квартире», оставил такой отзыв: «Нельзя тебе, моя Расея, и впредь без этого музея». И входной билет стоит не 600, а 250 рублей с человека.

Адрес: ул. Маршала Новикова, 1 (ст. м. «Щукинская»). Время работы: свободное, как договоритесь с хранительницей Ольгой Фаустовой, но кроме выходных. Ее телефон: 8 (916) 178-46-90. Вход: 250 рублей.

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