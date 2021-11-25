Владимир Ефимов: Немецкий бизнес инвестировал в Москву 7,8 миллиарда долларов

Одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы остается Германия Фото: REUTERS

Несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, иностранные инвесторы не потеряли интерес к Москве. Напротив, объем зарубежных инвестиций в российскую столицу постоянно растет. Одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы остается Германия, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли 7,8 миллиарда долларов США. За год их объем увеличился примерно на 0,4 миллиарда долларов. Растет и товарооборот между Москвой и Германией. В январе – августе 2021 года он составил 19,9 миллиарда долларов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил он.

По словам Ефимова, экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе – августе 11,5 миллиарда долларов. Импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг 8,4 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%.

В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. Среди них, например, производства промышленных компаний Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group. А немецкий конгломерат Siemens, работающий в областях электроники, электротехники, энергетического оборудования и транспорта обслуживает поезда «Ласточка» для МЦК в депо «Подмосковная».

Кроме того, функционирует завод по выпуску промышленных насосов и насосного оборудования немецкого концерна KSB. Этот производитель является поставщиком оборудования для Мосэнерго и Мосводоканала, сыграл важную роль при строительстве Московского нефтеперерабатывающего завода, «Москвариума», башен «Москва-Сити».

«Иностранные инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны Москвы, могут получить статус резидента ОЭЗ, что дает ряд налоговых льгот, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - К примеру, на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельных налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%. Для них также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. У компаний есть возможность реализовать так называемые гринфилд-проекты – создать производство с нуля на пустых земельных участках промышленного назначения. Помимо этого, предприниматели могут арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные площади».