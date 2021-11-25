В московском метро запустили поезд, в котором можно получить более 50 госуслуг по QR-кодам

Прокатиться в необычном составе можно будет с 25 ноября на Серпуховско-Тимирязевской линии, где он полгода будет курсировать. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Первый поезд в мире, в котором можно получить более 50 городских услуг, запустили в Московском метрополитене. Войдя в состав, человек сможет оформить электронные услуги, воспользовавшись QR-кодами.

- Прямо из поезда можно оплатить услуги ЖКХ, забронировать книги в библиотеке, пополнить карту «Тройка» и даже сделать адресное пожертвование на благотворительность в специальном сервисе. А чтобы получать услуги было еще удобнее, пассажирам предлагается скачать городские мобильные приложения, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Прокатиться в необычном составе можно будет с 25 ноября на Серпуховско-Тимирязевской линии, где он полгода будет курсировать. Как узнать такой состав? Это современный поезд "Москва" в черной ливрее (спецокрас). Его оформили цитатами и кадрами из фильмов к круглой дате - в честь десятилетия городских электронных услуг Москвы.

- Оформлением занимались киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу взяли крылатые фразы и диалоги из которых понятно, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы, - рассказали создатели.

На составе появилась гигантская надпись "Десять лет городским услугам и сервисам Москвы", а внутри можно увидеть кадр из фильма "Мимино" - летчик Валико Мизандари говорит: "Спасибо, я пешком постою". А фраза "Экзамен для меня всегда праздник, профессор" появилась, чтобы подсказать пассажирам о том, что апелляцию на результаты ГИА можно подать на mos.ru. В поезде также размещена информация о столичных онлайн-проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Наш город" и "Город идей".

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Первая онлайн-услуга "Оформление разрешения на работу такси" появилась в Москве в 2011 году. С тех пор походы в учреждения, получение и передача бумажных справок остались в прошлом.

- Электронными услугами с 2011 года в столице воспользовались больше 2 млрд раз. Сегодня 14,4 млн человек зарегистрированы на портале mos.ru, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Сейчас цифровых услуг в столице увеличилось в разы - их более 380. Таким образом, город стал доступен 24 часа в сутки без выходных, а ведь раньше человек мог потратить несколько дней на то, чтобы собрать необходимые справки и попасть во все нужные кабинеты.