Мошенники обманули на 4,5 миллиона россиянина, который сам является сыном известного мошенника

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история произошла в Одинцово несколько дней назад. 24-летний Алексей (имя изменено), начинающий предприниматель. Молодой человек увлечённо изучает и пробует самые разные способы заработка: от продажи различных товаров до криптовалюты в интернете. Тяга к большим деньгам Алексею передалась по наследству. Его отец, 46-летний Евгений (имя изменено) был подполковником, служил в Ракетных войсках. Многие годы он непосредственно занимался распределением жилищных сертификатов в рамках различных федеральных программ для военнослужащих и их семей. Но много лет назад подполковника заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки. В действиях Евгения также нашли признаки мошенничества, суд признал офицера виновным.

Недавно сын Евгения сам стал жертвой мошенников. Несколько дней назад молодому человеку позвонили, голос в трубке представился сотрудником известного банка и сообщил Алексею, что кто-то пытается оформить на него кредит. Несмотря на заурядность мошеннической схемы, молодой человек поверил в рассказ незнакомца и стал следовать его указаниям. Он отправился в ближайший банкомат и перевёл крупную сумму по указанным реквизитам. Псевдосотрудник банка обещал, что в скором времени кредит будет аннулирован, а деньги вернутся на счёт Алексея. Парень подождал сутки, но деньги не поступили, затем он сам попытался перезвонить на номер, с которого ему поступил звонок. Но никто не поднимал трубку. Только тогда он понял, что его обманули и позвонил в полицию.

— Поступило заявление от 24-летнего гражданина о том, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на заявителя оформлен кредит. Для того, чтобы его аннулировать нужно было перевести деньги по указанным реквизитам, что заявитель сделал через банкомат. Ущерб составил 4 515 000 рублей, — cообщил источник kp.ru

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.