В Москве таксист изнасиловал модель-лесбиянку

В течение нескольких часов таксиста задержали, им оказался 30-летний уроженец Киргизстана. Мужчина не стал ничего отрицать и сразу во всём сознался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летняя Алина (имя изменено) недавно переехала в Москву из Самарской области. Девушке было трудно найти понимание в родном городе из-за своей сексуальной ориентации. В столице она быстро завела новые знакомства и стала строить карьеру модели и визажиста.

Недавно Алина проводила время в известном клубе для девушек в Нижнем Сусальном переулке в центре столицы. Почти всю ночь она веселилась и выпивала со своими знакомыми, а около 6 утра собралась домой. Алина вызвала такси через один известный сервис и вышла из клуба. Вскоре ко входу подъехала белая Кия Оптима. Девушка села на заднее сидение, и водитель начал поездку. Но через несколько минут Алину стало укачивать, она попросила водителя остановиться у обочины и вышла подышать. Через некоторое время она снова вернулась в автомобиль, и поездка продолжилась. Через 20 минут ситуация повторилась, таксист снова остановил машину, и девушка вышла на улицу. К тому времени они успели доехать до соседних с домом девушки дворов.

Водитель отнёсся к пассажирке очень внимательно, и вышел из машины в след за ней. Алина подумала, что он это делает из вежливости. Когда девушка вновь решила вернуться в автомобиль, таксист открыл ей заднюю дверь и помог ей присесть. Но в следующую минуту что-то пошло не так. Мужчина вслед за девушкой сел на заднее сидение и закрыл дверь. Он резко подтянул Алину к себе и стал стягивать с неё одежду. Девушка пыталась сопротивляться и просила водителя остановиться. Но он ни на что не реагировал, продолжая раздевать пассажирку. Он был гораздо сильнее девушки, и она поняла, что сил отбиваться от таксиста у неё почти не осталось.

— Мужчина совершил с заявительницей насильственный половой акт, затем пересел на водительское сидение и продолжил движение по маршруту, — сообщил источник kp.ru

Таксист остановился у дома, указанного в заявке. Алина в шоковом состоянии выскочила из машины и поднялась домой. Девушку трясло от осознания произошедшего. Немного придя в себя она позвонила в полицию. Пострадавшая описала приметы и рассказала обо всём, что смогла запомнить.

— Подозреваемый водитель такси азиатской наружности, плотного телосложения, на лице борода средней длинны, возраст около 30 лет. По заявлению 24-летней гражданки Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", — сообщил источник kp.ru

В течение нескольких часов таксиста задержали, им оказался 30-летний уроженец Киргизстана. Мужчина не стал ничего отрицать и сразу во всём сознался.