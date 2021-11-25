На блогера, который помочился на баннер с ветераном Великой Отечественной, завели уголовное дело

Это была сториз — запись, которая удаляется в течении суток

В Москве продолжают розыски инстаграм-блогера под ником Maestro G. 19-летний парень справил нужду на стенд в районе Измайлово. На конструкции был напечатан портрет и краткая биография ветерана Великой Отечественной гвардии лейтенанта Анатолия Фролова. Он скончался в 2015 году.

Пока же по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Действия блогера расценили как четвертую частью статьи — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. За это грозит штраф до пяти млн рублей или до пяти лет колонии. Предусмотрены и другие варианты наказания вроде принудительных работ.

Сам блогер выложил фотографию себя, справляющего нужду на стенд с изображением ветерана, 24 ноября. Это была сториз — запись, которая удаляется в течении суток. Внимание на парня обратили в соцсетях и стали выкладывать его кадр. Тот спешно удалил свою страничку, а сам пропал.

Ранее в прокуратуре сообщали, что его личность уже установлена.