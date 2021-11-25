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Общество25 ноября 2021 12:55

Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов среди строителей и коммунальщиков

Мэр города считает, что москвичи с удовольствием придут на такую работу, если повысится зарплата
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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Мэр города считает, что на столичных стройках производительность труда недостаточна

Мэр города считает, что на столичных стройках производительность труда недостаточна

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос о количестве мигрантов в строительной и коммунальной области Москвы стоит давно. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что на стройке должно быть больше квалифицированного и высокооплачиваемого труда. Тогда будет меньше мигрантов. То же самое и в «коммуналке». Об этом Сергей Собянин заявил в большом интервью РИА Новости.

- Когда повышается зарплата, тогда и москвичи с удовольствием на такую работу придут. Что, собственно, и происходит. Доля мигрантов уменьшается, а доля россиян увеличивается. Мы должны постепенно идти к тому, что на стройке должно быть больше квалифицированного труда, высокооплачиваемого. Тогда будет меньше мигрантов. Кстати, то же самое и в «коммуналке», - сказал Сергей Собянин.

Мэр города считает, что на столичных стройках производительность труда недостаточна - она ниже, чем в Европе, США, Турции. С увеличением производительности для строительства нужно будет меньше мигрантов. Что касается мигрантов в коммунальных предприятиях, то их практически не осталось в крупных городских структурах. Приезжие работают на уровне жилищных ГБУ – в основном, это дворники.

Накануне зимнего периода столица не планирует закупать новую технику для уборки снега – в настоящее время есть 10 тысяч единиц. По словам Сергея Собянина, убирать снег можно еще быстрее, но и дороже.

- Можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества собранного и вывезенного снега и сроков – номер один в мире. Европейцы вообще считают – ну выпал снег, ну подождем, растает, - рассказал Сергей Собянин.

Город работает еще в одном важном направлении в коммунальной сфере – раздельный сбор мусора. По словам мэра города, подход горожан стал осознаннее. Сейчас приходится значительно меньше вывозить мусора на свалки, а все больше отдают на вторичную переработку. А с 1 января 2022 года столица окончательно перейдет на новую систему сбора мусора. Напомним, в Москве вводят единого оператора, систему подрядчиков и тарифы.

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