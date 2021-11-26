В Москве запустили сервис по выносу мусора «Я вынесу»

Сервис стали использовать деловые и занятые люди, геймеры и домоседы, мамы в декрете. Фото: Алиса ТИТКО

Довольно часто друзья и знакомые употребляют фразу «в удивительное время живем». Повторить ее захотелось и мне, когда узнала о сервис по выносу мусора «Я вынесу». То есть в мобильном приложении можно попросить курьера, чтобы он забрал ваши пакеты с мусором. Самому же нужно только их выставить за дверь и оплатить услугу.

Нажал кнопку и мусора нет

Первое что приходит в голову – совсем обленились эти москвичи, до мусорных контейнеров дойти не могут. Второе – во всем виноват карантин, который приучил нас к доставке домой пиццы, продуктов и одежды. Среди этих размышлений есть, конечно, доля истины. Но, чтобы не гадать решила попробовать, как это работает и выяснить, зачем этот сервис людям?

Устанавливаю приложение «Я вынесу» на смартфон, указываю адрес и время, в которое нужно забрать мой мусор. Вынос мусора платный – 160 рублей за мешок. Так как это был эксперимент, то я вышла к двери в обозначенное время и увидела взрослого мужчину с фирменными пакетами компании. Стало понятно, что это тот самый курьер.

- Давно вышел на пенсию, дети научили пользоваться программой, и я иногда подрабатываю. Ничего сложного нет. Это приблизительно как такси. Появляется заявка, курьеры смотрят, кто может ее выполнить – у кого есть время, кто ближе находится. Нажимаю кнопку «Я вынесу» и отправляюсь на точку, - рассказывает курьер Геннадий.

- Сколько у вас заказов в день?

- Не очень много, это подработка. Тем более, что все просто: пришел в подъезд, нашел тот самый пакет или два, сфотографировал. Донес до контейнеров, еще одна фотка для отчета, а на следующий день из бухгалтерии прислали гонорар.

Услуга оказалась востребованной у маломобильных людей и для жильцов, у которых нет мусоропровода в подъезде, а контейнеры расположены далеко. Фото: Алиса ТИТКО

Карантин – генератор идей

Сервис стали использовать деловые и занятые люди, геймеры и домоседы, мамы в декрете. Заказывают подписку на месяц для своих пожилых родителей. Услуга оказалась востребованной у маломобильных людей и для жильцов, у которых нет мусоропровода в подъезде, а контейнеры расположены далеко.

- Идея создания этого проекта родилась в марте 2020 года, когда болеющие люди не должны были выходить на улицу и даже выносить мусор нельзя было. Мы подумали, что таким людям нужна помощь, - рассказывает Алмаз Саляхов, руководитель проекта «Я вынесу».

Для создания мобильного приложения и определения системы работы ушло больше полугода, первые платные заявки стали принимать с февраля 2021 года.

- В перспективе хотим расширяться за пределы МКАДа. Сейчас больше услугу чаще заказывают москвичи, проживающие в центре и на северо-западе Москвы. Чтобы другие районы тоже могли попробовать наши услуги, вводим новогоднюю акцию – вынос одного пакета мусора всего за 90 рублей, - говорит Алмаз Саляхов.

- А как стать курьером вашего проекта?

- Человек входит в приложение, выбирает кнопку «Стать курьером» и видит заказы. Курьеры получают 75% от стоимости заказа.

- А могут курьеры вынести старую мебель или строительный мусор?

- Нас просят об этом. Мы планируем ввести такую услугу. Сейчас у нас появилась возможность выноса сортированного мусора за 350 рублей.

Корреспондент kp.ru воспользовалась услугой и узнала, как стать курьером Фото: Алиса ТИТКО

Важно

Никаких тяжестей

- курьеры выполняют четкий заказ, за который прошла оплата. Если человек оплатил вынос одного пакета, а выставил за дверь три, то два пакета так и останутся возле двери;

- не выносят курьеры тяжелый и крупногабаритный мусор, в условиях четко прописано – 1 мешок = не более 7 кг;

- максимально можно оформить вынос до 100 мешков;

- работают с 8.00 до 22.00, заказ можно оформить на сайте yavinesu.ru или в мобильном приложении «Я вынесу»;

- стоимость: 1 мешок – 160 рублей, 2 мешка – 200 рублей, 3 мешка – 240 рублей, 4 мешка – 280 рублей, 1 мешок сортированного мусора – 350 рублей.