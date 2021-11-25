Блогер, который осквернил фотографию ветерана, задержан в Санкт-Петербурге московскими силовиками

Подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву. Фото: социальные сети

Задержан 19-летний блогер, который накануне помочился на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной и выложил снимок процесса в соцсети.

Напомним, когда грянул скандал, молодой человек поспешил удалить свой аккаунт, но фото пошло гулять по интернету. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» (максимальное наказание по ней - до 5 лет тюрьмы).

19-летний блогер помочился на стенд с фотографией/ Фото: социальные сети

Установлено, что фотография была сделана в столичном районе Измайлово.

Личность отморозка установили быстро, а вот задержать сразу не смогли. По информации корреспондента KP.RU, юный москвич, едва узнав о возбуждении уголовного дела, сбежал в Санкт-Петербург.

- В течение всего дня он двигался в Северную столицу, меняя электрички, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Видимо, так пытался замести следы.

По данным «Комсомольской Правды» с учетом резонанса, действия следственно-оперативной группы координировал заместитель руководителя ГСУ СК по Москве Борис Лавренев.

Заместитель руководителя ГСУ СК по Москве Борис Лавренев.

- В результате слаженной работы следователей и оперативников центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД России подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого Матвея Ю.

- Также следствие планирует назначить судебную психиатрическую экспертизу, поскольку вменяемость юноши вызывает сомнения, - отметил источник.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Что грозит блогеру?

- Статья «Реабилитация нацизма» предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, - говорит kp.ru адвокат, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия. - Если молодой человек сможет загладить вред, причиненный преступлением, если он до этого не имел проблем с законом и положительно характеризуется, по практике, ему может грозить реальный срок - 2,5-3 года лишения свободы. Я бы отметил, что быстрота реакции СК на этот наиглупейший поступок лишь подтверждает то, что прятаться за «анонимностью» в сети бесполезно. Думаю, такого рода преступлений можно было бы избежать, если в школах детям до 14 лет преподавали основы правовой грамотности - разъясняли, какие действия не просто порицаемы в обществе, но и уголовно-наказуемы.

ЧИТАЙТЕ ТАЖКЕ

Москвич справил нужду на портрет ветерана войны и выложил фото в соцсетях Прокуратуры Москвы начала проверку (подробности)