Москвич написал заявление в полицию на «Тиндер» из-за блокировки аккаунта

Сергей установил на телефон приложение «Тиндер» и стал «свайпать» анкеты вправо-влево, в поиске той самой Фото: Shutterstock

Курьезный случай произошел в Москве. В полицию обратился 38-летний Сергей В.* Мужчина работает программистом и построил успешную карьеру, однако с личной жизнью у Сергея не ладилось. Тогда мужчина решил воспользоваться популярным приложением для онлайн-знакомств и попытаться найти там свою вторую половинку. Сергей установил на телефон приложение «Тиндер» и стал «свайпать» анкеты вправо-влево, в поиске той самой.

Достаточно быстро мужчина понял, что в приложении есть неприятные ограничения - за сутки можно поставить лайк только определенному количеству анкет. Такие рамки Сергея не устроили и он решил приобрести расширенную подписку на дополнительные функции приложения, где нет ограничений. Мужчина купил годовую подписку на самый полный комплект услуг и принялся активно использовать весь оплаченный функционал. Около месяца Сергей знакомился с девушками, переписывался с ними и ходил на свидания. Однако, вскоре приложение перестало работать. Сергей не мог зайти в свой оплаченный аккаунт и узнал, что был заблокирован в приложении. Мужчина обратился в службу технической поддержки за разъяснениями, однако там ему ответил только робот-помощник, сообщив, что мужчина был заблокирован за нарушения правил приложения.

«Никаких правил я не нарушал! Общался со всеми вежливо и корректно, ничего лишнего не говорил и не отправлял. На меня никто не мог пожаловаться, ума не приложу почему так вышло. В общей сложности я потратил на платную подписку около 14 тысяч рублей. Подписка сроком на год, но воспользоваться ей я успел всего 1 месяц. Остальные оплаченные 11 месяцев пропали. Я писал в поддержку, но толком мне там ничего не ответили. Деньги тоже не вернули», - рассказал в разговоре с KP.RU Сергей.

Отчаявшись получить какие-то внятные объяснения от технической поддержки приложения и вернуть свои деньги мирным путем, мужчина отправился в полицию, где написал заявление на «Тиндер» и владеющую им американскую компанию Match Group. Помимо возмещения материального ущерба, Мужчина просит полицейских проверить «Тиндер» на предмет дискриминации мужского пола. Сергей считает, что алгоритмы приложения специально устроены так, что мужчинам там гораздо труднее познакомиться с кем-то, нежели женщинам.

«В этом приложении все устроено не справедливо. В этом приложении есть мужчины и женщины и они находятся там в не равном положении. К примеру, для того, чтобы мужчине договориться о свидании, ему нужно сделать гораздо большее количество действий и вложений. Девушкам же там гораздо легче найти себе пару и договориться о свидании. Алгоритмы специально затрудняют пользователю мужчине поиск пары, ограничивают в выборе анкет и количестве взаимодействий. А если хочешь без ограничений - плати крупную сумму. Считаю это дискриминацией по половому признаку, которую «Тиндер» активно поддерживает, чтобы зарабатывать на нас, мужчинах, деньги», - поделился своим мнением Сергей в разговоре с KP.RU.

Полицейским ничего не осталось, как запротоколировать заявление и начать проверку.

*Имя изменено