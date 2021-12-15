В московском метро пассажиры стали чаще делать онлайн-покупки и смотреть фильмы

Фото: Shutterstock

В Москве пассажиры метрополитена стали реже подключаться к публичной сети wi-fi, отдавая предпочтение мобильному интернету. По данным МТС, объем мобильного трафика в метро к декабрю достиг исторического максимума - 100 Тбайт в сутки. Это можно сравнить с объемом данных, которые жители Калининграда или Иркутска расходуют за сутки.

Связь в метро настолько активно развивается, что на высоких скоростях пассажиры в дороге смотрят фильмы, играют, общаются в мессенджерах, и серфят в интернете точно также, как делали бы это дома. В отличие от публичных сетей, к которым в метро нужно часто переподключаться, к тому же еще просматривая рекламу, с мобильным интернетом таких неудобств не возникает.

- Доля абонентов, пользующихся публичной Wi-Fi-сетью в метро, за одиннадцать месяцев этого года снизилась с 10% до менее 1%, - уточнили в пресс-службе МТС. - В это время нагрузка на мобильные сети в метрополитене росла в два раза быстрее, чем нагрузка на нашу сеть в регионе в целом: 70% против 35% соответственно.

ТОП ЗАНЯТИЙ В МЕТРО

Метрополитеном в Москве каждый день пользуются около 2 миллионов абонентов МТС. Мобильный оператор проанализировал данные и выяснил, чем пассажиры чаще всего занимаются в пути.

На первом месте по популярности стал онлайн-шоппинг. Пассажиры активно просматривают товары на маркетплейсах, и изучают цены и ассортимент различных магазинов в мобильных приложениях. Трафик в этом направлении за год вырос в 400 раз.

На втором месте – просмотр роликов на YouTube, а также фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», KION, ivi и других. Этими ресурсами пассажиры в метро за последний год стали пользоваться в четыре раза чаще. Далее идут соцсети, новости, аудиокниги и прочее.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самые интернет-активные станции метро в Москве

1. Чаще всего пассажиры смотря видео на станциях «Новокузнецкая» и «Пролетарская». Здесь долгие пересадки. На проход по подземному коридору уходит в среднем пять-девять минут. За это время как раз можно посмотреть интересные ролики. В сутки на этих станциях абоненты расходуют в общей сложности больше 300 Гб. При этом максимальная скорость интернета как на станциях, так и в переходах, достигает 500 Мбит/с. Средняя скорость в час-пик - около 100 Мбит/с.

2. Если говорить о тоннелях, то больше всего данных пассажиры скачивают в тоннеле от станции метро «Ленинский проспект», стыкующейся с одной из наиболее загруженных станций МЦК – «Площадь Гагарина», до «Шаболовской». На этих отрезках пути в сутки пользователи скачивают 300 Гб данных.

- Нагрузка на сеть в тоннелях в два раза выше, чем на станциях и переходах, потому что в поездах у пассажиров гораздо больше времени на просмотр новостей и видео, общение в мессенджерах и поиск необходимой информации, - пояснили в МТС.

3. Максимальная скорость интернета – до 300 Мбит/с, зафиксирована в тоннелях на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической и Кольцевой линиях. Средняя скорость в пиковые часы – около 50 Мбит/с.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где трафик снизился

Пока на одних станциях трафик растет, на других снижается. В основном это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений многие работают и учатся онлайн, и не ездят в офисы и учебные заведения.

Например, в связи с введением дистанционного обучения, объем скачиваемых данных на станциях «Бауманская» и «Авиамоторная», около которых расположено много учебных заведений, снизился на 16%.

Объем передачи данных на станциях «Выставочная» и «Международная» в Москва-сити сократился на 13%, поскольку крупные компании, арендующие там офисы, перевели персонал на гибридный режим работы.

На станциях «Домодедовская», «Планерная» и «Речной вокзал» интернет-трафик снизился на 10%. Это связано со снижением пассажиропотока, который из-за ограничений на авиасообщение так и не вернулся на доковидный уровень 2019 года.

Еще почти на 20% трафик стал ниже на станции «Юго-Западная», возле которой много вузов и автобусов за город и в аэропорт.

ВАЖНО

МТС модернизировала все сети в метро

Мобильный оператор МТС провел модернизацию всех сетей в московском метро. Обеспечено 100% покрытие станций и тоннелей мобильной связью 4G. Кроме того, завершена модернизация сети в метро до уровня 5G-ready. Осенью закончились работы, благодаря которым скорость и качество воспроизведения видео и прочего тяжелого контента не будет снижаться, на какой бы станции вы не находились. Также началось обновление оборудования в тоннелях. Это повысит скорость передачи данных в перегонах до 200 Мбит/с и выше.