В Москве задержаны 11 юристов-мошенников

Юристы-мошенники предлагали от имени несуществующей компании услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан

Наверняка однажды вам звонили, а робот говорил: "согласно закона, вы имеете право на юридическую помощь, нажмите цифру...". Тех, кто ее нажимал, попадал под липкое обаяние недобросовестных юристов, которые любую жизненную ситуацию готовы использовать под мошенническую схему. Сегодня, вы можете посмотреть им в глаза - сотрудники МВД России опубликовали кадры их допроса.

Юристы-мошенники предлагали от имени несуществующей компании услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан. За помощь в получении займов на выгодных условиях просили вперед проценты по сделке. Действовали профессионально: среди жертв мошенников есть предприниматели.

- При этом реальной возможности повлиять на кредитные истории граждан они не могли. Договоры с клиентами подозреваемые заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров столицы. Получив оплату, аферисты переставали выходить на связь. По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники задержали предполагаемого лидера и 10 участников группы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере совершенное в составе группы".

В офисах и съемных квартирах приезжих в Москве и Московской области проведено 18 обысков. У фигурантов дела изъяты денежные средства, печати, компьютерная техника, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.