«Пришлось стрелять. Ранен в шею»: Погоня полицейских за иномаркой на МКАД закончилась стрельбой и пожаром

Погоня за наркокурьером со стрельбой стала причиной массового ДТП на МКАД.

Со стороны могло показаться, что на МКАД в реальном времени какой-то новый боевик снимают и где-то спрятаны камеры, режиссер и прочие киношники. Визг тормозов, вой сирен - несколько машин ППС летели за модным BMW Х5, который устроил шашечки, виляя в потоке. Потом грянули выстрелы. Потом иномарка таранила другие авто. (Одно из них в итоге загорелось!). BMW тем временем заглох на обочине, а водитель кинулся от полицейских в поля…

Правда, в итоге выяснилось, что это совсем не кино. Сотрудники столичной полиции ловили реального преступника.

По информации kp.ru гаишники пытались остановить на кольцевой подозрительную машину. Но водитель после взмаха полосатой палочки только прибавил скорость. Несколько экипажей кинулись в погоню.

- Во время резких маневров на дороге иномарка протаранила пять других автомобилей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Требования остановиться водитель игнорировал, поэтому сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по колесам.

Лишь когда из-за пробитого колеса BMW потеряло скорость, сидевший за рулем мужчина бросил тачку на обочине дороги и пытался убежать. Правда, пробежал недалеко - уже метров через сто его все-таки догнали сотрудники полиции и скрутили.

- В салоне брошенной машины обнаружены пакеты с синтетическими наркотиками общим весом около 5 килограммов, - сообщил источник. - Судя по всему, убегавший от сотрудников полиции водитель оказался наркокурьером.

Сообщается, что во время погони мужчина получил незначительное ранение в шею. При этом одна из пострадавших от лихача машин после аварии вспыхнула - салон выгорел полностью.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.