«Ждал у подъезда с ножом»: В Москве задержали киллера, который собирался убить 60-летнего бизнесмена

26-летний товарищ получил заказ через интернет и приехал на автобусе из Санкт-Петербурга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И все-таки хорошо, когда соседи - подозрительные и любопытные люди. Например, в московском районе Тушино одна такая сознательная женщина спасла жизнь пожилому предпринимателю. Приметила странного парня, который несколько часов стоял то у подъезда, то на углу дома и заметно нервничал. Одет во все черное. На лице медицинская маска. Раз увидела, потом еще глянула в окно, и еще, а тот все не уходит. Ну и решила женщина на всякий случай позвонить в полицию. Приехавший наряд таинственного незнакомца задержал. В кармане у того - длинный кухонный нож. Доставили в отдел. Там парень во всем и сознался. Он, как оказалось, киллер.

26-летний Артур Панов утром того же дня приехал в Москву из Санкт-Петербурга.

- По словам задержанного, в сентябре нынешнего года он познакомился в соцсетях с неким мужчиной, который предложил ему совершить заказное убийство, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Мужчина посулил за это 500 тысяч рублей.

Устранить нужно было 60-летнего предпринимателя из Москвы. Панов, как он заявил на допросе, согласился «только чтоб погасить свои кредиты».

Неизвестный сообщил ему адрес жертвы, фотографии и дал точные инструкции, в какое время мужчина обычно возвращается домой. Все нужно было обставить как убийство во время ограбления. В качестве предоплаты заказчик оплатил накладные расходы - билет до Москвы и назад (передвигаться нужно было на автобусе, чтобы поменьше попадать на камеры), а также «суточные» на питание.

- Задержанный рассказывает, что несколько недель назад он уже приезжал в столицу, но тогда не решился напасть на бизнесмена. А теперь хотел довести дело до конца.

Как сообщают в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства по найму». Теперь неудавшийся киллер из Санкт-Петербурга может получить до 10 лет колонии.