Осень в Москве завершится аномальным теплом, а зима придёт всего на день

В последние дни осени в Москве будет тепло. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние дни календарной осени в Москве будут по-средиземноморски тёплыми, обещают синоптики центра «Фобос». Увы, до +20 градусов, как в Греции или на Кипре в эти дни, воздух не прогреется. Но все же воздушные массы как раз из этих курортных мест, из Восточного Средиземноморья, принесут аномально тёплую для средней полосы погоду.

В выходные и в начале следующей недели температура будет на 4 - 8 градусов выше климатической нормы - как в середине октября, а не под занавес ноября. Если б и солнца ещё, совсем красота была бы! Но нет, небо серое, и каждый день дождь, а иногда и снег с дождем. Так что тёплая аномалия в реальности будет ощущаться скорее как мокрая и промозглая осенняя непогодь.

Прогноз Гидрометцентра России таков:

В субботу, 27 ноября, пасмурно, с дождем или мокрым снегом, южный ветер будет свистеть с порывами до 15 м/сек. Днём +1…+3 градуса.

В воскресенье, 28 ноября, потеплеет до 3…+5 градусов, будет облачно, возможен небольшой дождь. А про снег уже речи не идёт.

В понедельник, 29 ноября, тоже до +5 градусов, дождь если и будет, то во второй половине дня.

Во вторник, 30 ноября, лить будет круглые сутки, при этом и ночью, и днём температура одинаковая, около +5 градусов, И это очень близко к абсолютному рекорду для этой даты за все 140 лет метеонаблюдений. Пока самый тёплый в истории день 30 ноября случился в 1974 году - тогда были зафиксированы +5,8 градуса.

Ливень же в последний день осени будет сильным, предупреждают в центре «Фобос». За сутки на столицу выльется 15 - 20 мм осадков, а это треть всей месячной ноябрьской нормы.

А дальше события будут развиваться очень интересно. Зима придёт точно по календарю, 1 декабря. Ночью подморозит до -8 градусов. Представляете, в какой каток превратятся улицы после дождя! Днём в первый зимний день тоже морозец, -1…-6 градусов, и снег.

Однако надолго соответствующая сезону погода не задержится. Зима, похоже, рассуждает следующим образом: мол, я пришла 1 декабря, отметилась, и на этом с меня хватит. Уже на следующий день начнётся новая оттепель!

В четверг, 2 декабря, ночью еще пройдет небольшой снег, температура будет отрицательной, до -6. А днём уже +3.

С пятницы по воскресенье, с 3 по 5 декабря, пасмурно и ненастно, с дождем либо мокрым снегом. И по ночам, и днём на градусниках +2…+4.