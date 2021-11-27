Москвичи за неделю подали 40 тысяч онлайн-заявок на экспресс-тестирование коронавируса

Благодаря записи онлайн горожане и медики сэкономили друг другу в общей сложности около 3 тысяч часов. Фото: mos.ru

Новая услуга, которая открыта для жителей Москвы в ЕМИАС, стала весьма востребованной у горожан. Напомним, с 15 ноября появилась возможность записаться онлайн на экспресс-тестирование на коронавирус. Сама по себе услуга бесплатно. Через сайт ЕМИАС или мобильное приложение нужно внести свои данные, получить QR-код заявки и в течение двух суток явиться в любую точку, где делают экспресс-тесты.

Как сообщают в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы, за неделю работы сервиса москвичи подали 40 тысяч онлайн-заявок.

- Это решение позволяет москвичам экономить время на заполнение бумажных анкет в пунктах экспресс-тестирования, а администраторов избавляет от необходимости переносить информацию в электронный вид, - сообщили в ведомстве.

Специалисты даже подсчитали, что благодаря записи онлайн горожане и медики сэкономили друг другу в общей сложности около 3 тысяч часов.

И еще пару слов об удобстве. После оформления заявки в ЕМИАС формируется QR-код, который нужно предъявить в выбранном центре экспресс-тестирования. И уже 10-15 минут после самого теста по этому же QR-код можно запросить результат. Также результат появится электронной медицинской карте пациента.