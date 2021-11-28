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Общество28 ноября 2021 4:00

В единственный в Москве музей елочных игрушек бесплатно пускают лысых как шар и гостей в длинном красном пальто

За витринами сияют 250 экспонатов, а после экскурсии можно остаться на мастер-класс по росписи новогодних украшений
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Музей-фабрика елочных игрушек работает в парке «Сокольники»

Музей-фабрика елочных игрушек работает в парке «Сокольники»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В парке «Сокольники» снова открылся музей «Фабрика елочных игрушек» — сокращенно ФЕИ. Подобных проектов в Москве нет. Разве что идти любоваться убранством в ГУМ или Детский мир. Тут вход хоть и не бесплатный, зато программа насыщенная.

Музей основали супруги — Игорь и Мария Хмелевы. У них свои производства новогодних украшений на заказ. В 2013 году решили запустить побочный бизнес — выставку. Идея «выстрелила»: ежегодно нет отбоя от желающих. Владельцы хвастаются, что даже рекламу не дают — их и так находят родители, которые спешно ищут новогоднего чуда для ребятни.

Игрушки 30-х годов — Деды Морозы из прессованной ваты.

Игрушки 30-х годов — Деды Морозы из прессованной ваты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В музее работают 50 человек. Почти все творческие люди. Мастера, которые, например, участвуют в фестивалях «Московские сезоны». Или экскурсоводы-частники — зимой у них не такая плотная занятость.

— Работа временная, всего на полтора месяца. Но из года в год собираются одни и те же люди и просят их взять. Мы хоть и взрослые, но тоже хотим перед праздником поработать в сказке, — рассказывают экскурсоводы.

Индийская богиня процветания и богатства Лакшми — главный персонаж национального Нового года — Дивали.

Индийская богиня процветания и богатства Лакшми — главный персонаж национального Нового года — Дивали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсия длится около 30 минут. Главным образом ориентирована на ребятню. Экскурсовод и посюсюкает, и головоломки позагадывает. Сначала поведают про историю Нового года в России и мире. Потом зал с «Дед Морозами» разных стран. В кавычках имя волшебника даем, потому что не везде он в образе старца. У японцев это жуткий демон, которого несмотря на красное лицо (видать, перебрал с саке), дети не боятся. У финнов чертенок с козлиной мордой — Йоулупукки. А у испанских каталонцев вообще бревно, которое, простите, испражняется подарками.

Бусы и звезды из стекляруса.

Бусы и звезды из стекляруса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В музее воссоздали интерьеры предновогодней квартиры советских лет, а за витринами спрятали пару сотен изделий елочной промышленности СССР. Игрушки в виде Шуховской телебашни — были популярны после появления конструкции на Шабаловке в 20-х годах прошлого века. Улыбчивые космонавты, которых на елку в 1961 году хотели заполучить все семьи. Или смешная кукурузина, символизирующая эпоху Хрущева. Из раритетов — самодельные игрушки времен Великой Отечественной. Например, обрезанная лампочка, которую позолотили краской.

Современные шарики расписывают мастера при музее. Тут же их можно купить по цене от 1500 руб.

Современные шарики расписывают мастера при музее. Тут же их можно купить по цене от 1500 руб.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди современных образцов тоже есть чему подивиться. Мастера ФЕИ делают игрушки с супрематическим «Черным квадратом» Казимира Малевича, растаявшими часами Сальвадора Дали и другими шедеврами живописи. Есть шар-гигант, освященный Папой Римским или чешские сувениры ручной работы от фабрики «Камозия» — покрыты сусальным золотом.

После экскурсии можно еще на полчаса задержаться на мастер-классе. В прошлые года были чаепития, но сейчас из-за ковида их отменили. Работает большой магазин новогодних украшений, где продают изделия фабрики владельцев музея и товары других отечественных стеклодувов.

Красный шар на фото выдула мастерица из Львова — такого объема игрушки она достигла за один выдох. Всего шаров семь, один экземпляр подарили Папе Римскому.

Красный шар на фото выдула мастерица из Львова — такого объема игрушки она достигла за один выдох. Всего шаров семь, один экземпляр подарили Папе Римскому.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Музей открыт до 9 января с 11:00 до 19:00. Адрес: проезд Сокольнического Круга, 9 (150 метров направо, если заходить через главную арку в парк «Сокольники»). Вход для взрослых только при предъявлении паспорта и QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или свежем ПЦР-тексте (не более трех дней). Без этой комбинации не пустят даже в магазин на территории музея.

Начало экскурсий по выходным каждый ровный час (11:00, 12:00 и т.д.). В будни каждый час с 15:00 до 18:00. Для групп от 15 человек нужно предварительное бронирование через сайт или по телефонам +7 (977) 31-12-000, +7 (499) 444-31-12.

6. Каждая экскурсия заканчивается мини-шоу от стеклодува.

6. Каждая экскурсия заканчивается мини-шоу от стеклодува.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОШЕЛЕК «КП»

Елочные игрушки от 100 руб. Средняя цена шарика 300-400 руб., самый дорогой стоит 2500 руб.

Билет на экскурсию будни/выходные 400 — 500 руб.

50% скидка на экскурсию пенсионерам, силовикам, студентам, многодетным.

Бесплатная экскурсия детям-инвалидам, детям-сиротам, инвалидам I и II групп, детям до 110 см ростом, а также лысым и посетителям в длинных красных пальто.

Участие в мастер-классе по росписи игрушек 400 руб.

После экспозиции можно заглянуть на мастер-класс.

После экспозиции можно заглянуть на мастер-класс.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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