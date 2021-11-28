В единственный в Москве музей елочных игрушек бесплатно пускают лысых как шар и гостей в длинном красном пальто

Музей-фабрика елочных игрушек работает в парке «Сокольники» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В парке «Сокольники» снова открылся музей «Фабрика елочных игрушек» — сокращенно ФЕИ. Подобных проектов в Москве нет. Разве что идти любоваться убранством в ГУМ или Детский мир. Тут вход хоть и не бесплатный, зато программа насыщенная.

Музей основали супруги — Игорь и Мария Хмелевы. У них свои производства новогодних украшений на заказ. В 2013 году решили запустить побочный бизнес — выставку. Идея «выстрелила»: ежегодно нет отбоя от желающих. Владельцы хвастаются, что даже рекламу не дают — их и так находят родители, которые спешно ищут новогоднего чуда для ребятни.

Игрушки 30-х годов — Деды Морозы из прессованной ваты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В музее работают 50 человек. Почти все творческие люди. Мастера, которые, например, участвуют в фестивалях «Московские сезоны». Или экскурсоводы-частники — зимой у них не такая плотная занятость.

— Работа временная, всего на полтора месяца. Но из года в год собираются одни и те же люди и просят их взять. Мы хоть и взрослые, но тоже хотим перед праздником поработать в сказке, — рассказывают экскурсоводы.

Индийская богиня процветания и богатства Лакшми — главный персонаж национального Нового года — Дивали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсия длится около 30 минут. Главным образом ориентирована на ребятню. Экскурсовод и посюсюкает, и головоломки позагадывает. Сначала поведают про историю Нового года в России и мире. Потом зал с «Дед Морозами» разных стран. В кавычках имя волшебника даем, потому что не везде он в образе старца. У японцев это жуткий демон, которого несмотря на красное лицо (видать, перебрал с саке), дети не боятся. У финнов чертенок с козлиной мордой — Йоулупукки. А у испанских каталонцев вообще бревно, которое, простите, испражняется подарками.

Бусы и звезды из стекляруса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В музее воссоздали интерьеры предновогодней квартиры советских лет, а за витринами спрятали пару сотен изделий елочной промышленности СССР. Игрушки в виде Шуховской телебашни — были популярны после появления конструкции на Шабаловке в 20-х годах прошлого века. Улыбчивые космонавты, которых на елку в 1961 году хотели заполучить все семьи. Или смешная кукурузина, символизирующая эпоху Хрущева. Из раритетов — самодельные игрушки времен Великой Отечественной. Например, обрезанная лампочка, которую позолотили краской.

Современные шарики расписывают мастера при музее. Тут же их можно купить по цене от 1500 руб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди современных образцов тоже есть чему подивиться. Мастера ФЕИ делают игрушки с супрематическим «Черным квадратом» Казимира Малевича, растаявшими часами Сальвадора Дали и другими шедеврами живописи. Есть шар-гигант, освященный Папой Римским или чешские сувениры ручной работы от фабрики «Камозия» — покрыты сусальным золотом.

После экскурсии можно еще на полчаса задержаться на мастер-классе. В прошлые года были чаепития, но сейчас из-за ковида их отменили. Работает большой магазин новогодних украшений, где продают изделия фабрики владельцев музея и товары других отечественных стеклодувов.

Красный шар на фото выдула мастерица из Львова — такого объема игрушки она достигла за один выдох. Всего шаров семь, один экземпляр подарили Папе Римскому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Музей открыт до 9 января с 11:00 до 19:00. Адрес: проезд Сокольнического Круга, 9 (150 метров направо, если заходить через главную арку в парк «Сокольники»). Вход для взрослых только при предъявлении паспорта и QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или свежем ПЦР-тексте (не более трех дней). Без этой комбинации не пустят даже в магазин на территории музея.

Начало экскурсий по выходным каждый ровный час (11:00, 12:00 и т.д.). В будни каждый час с 15:00 до 18:00. Для групп от 15 человек нужно предварительное бронирование через сайт или по телефонам +7 (977) 31-12-000, +7 (499) 444-31-12.

6. Каждая экскурсия заканчивается мини-шоу от стеклодува. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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