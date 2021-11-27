Суд арестовал блогера, который осквернил портрет ветерана войны, на два месяца

19-летний Матвей Юферов ближайшие два месяца должен провести в СИЗО. Фото: Следственный комитет РФ

Измайловский суд Москвы отправил под арест блогера, который осквернил портрет ветерана Великой Отечественной войны. 19-летний Матвей Юферов ближайшие два месяца должен провести в СИЗО - до 25 января 2021 года.

Напомним:

- В ночь на 25 ноября Юферов с приятелем (оба были пьяны) гуляли по Измайловскому бульвару.

- Матвей Юферов попросил друга сфотографировать, как он (Юферов) справит малую нужду на стенд с фотографией ветерана войны.

- Затем Матвей выложил этот снимок у себя в Инстаграме.

- Наутро, когда в соцсетях поднялась волна возмущения, Юферов удалил фото и свой аккаунт. А затем сбежал.

- Молодого человека лишь поздним вечером того же дня задержали в Санкт-Петербурге.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Как ранее сообщал KP.RU, если перед побегом молодой человек признал в разговоре с журналистами, что это был «аморальный поступок», то после задержания он сменил тактику - отказался признавать свою вину.

Матвей Юферов - всего лишь студент второго курса РГГУ (отделение «Гостиничное дело»). Но за дурацкую шутку по пьяной лавочке ему теперь светит весьма суровое наказание. Действия молодого человека трактуются как «оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично с использованием сети «Интернет». Наказание, прописанное в Уголовном кодексе - штраф от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы на те же 5 лет.

Адвокат Юферова Татьяна Соломина отказалась прокомментировать kp.ru, в чем состоит стратегия защиты.

Опрошенные корреспондентом kp.ru адвокаты ссылаются на Кодекс профессиональной этики адвоката - они не имеют права публично комментировать действия коллеги (если защита Юферова в итоге напишет в палату жалобу, это чревато дисциплинарными взысканиями. Статуса адвоката за такое, конечно, не лишат, но замечание могут вынести, - Авт.). Поэтому рассуждать о будущем парня могут только анонимно.Какое наказание может понести молодой человек при таких вводных (пытался сбежать, отказался признавать вину)?

- Если бы мой клиент попал в такую ситуацию, лично я рекомендовал бы следующие шаги, - говорит адвокат В. - Первое: принести извинения родственникам ветерана (сам Анатолий Фролов умер в 2016 году, потерпевшими признаны двое его сыновей, - Авт.). Второе: сделать пожертвование в районную ветеранскую организацию. Далее - признать вину и ходатайствовать в суде о рассмотрении дела в особом порядке (это упрощенная процедура судопроизводства, которая не требует изучения доказательств, но при этом обвиняемый не может получить более 2/3 прописанного в УК наказания, - Авт.).

- Какое наказание его бы могло ждать в таком случае?

- Мог бы отделаться условным сроком. Но после побега и непризнания вины, боюсь, ему светит 2-3 года реального заключения. Не знаю, зачем он побежал. Надо было самому являться в СК, оформлять явку с повинной. Это бы как раз говорило о его раскаянии. После явки его, скорее всего, даже арестовывать бы не стали.

- Есть такая адвокатская байка, что чем хуже клиенту, тем лучше адвокату, - говорит адвокат К. - Похоже здесь мы наблюдаем тот самый случай. На этом деле защита может получить в таком деле хайп, как сейчас говорят. Причем, чем суровей будет наказание для парня, тем больше будут писать про адвоката в прессе. Иначе не могу понять, зачем нужно было при таком преступлении, совершенном в условиях очевидности, рекомендовать подзащитному отказаться признать свою вину...

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