«Упала с четырех метров вниз головой»: 17-летнюю москвичку увезли в реанимацию после падения с эскалатора в ТЦ

Фигурантами уголовного дела могут оказаться родители пострадавшей девушки. Фото: стоп-кадр видео

Московская прокуратура проводит проверку после жесткого инцидента в одном из столичных торговых центров на проспекте Мира. Там около полуночи произошло ЧП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.

- Компания из нескольких подростков возвращались из кино, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Спускаясь со второго этажа на первый, школьники запрыгнули на перила движущегося эскалатора, но одна из девушек не удержала равновесие.

По словам очевидцев, девушка упала вниз головой с четырехметровой высоты. Известно, что у нее тяжелая травма головы, поврежден позвоночник, несколько переломов. Она находится в реанимации.

- 17-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службы Прокуратуры Москвы. - Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Кроме того, фигурантами уголовного дела также могут оказаться родители пострадавшей девушки. Как стало известно, несмотря на позднее время (23:46), несовершеннолетняя находилась в торговом центре без взрослых.

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