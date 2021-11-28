«Лебединое озеро»: Татьяна Навка и Юлия Пересильд открыли новогодний ГУМ-каток

Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогоднее настроение в столице появляется с первыми елками и катками. На днях открылись ледовые площадки на ВДНХ и в Парке Горького, а с 29 ноября москвичи смогут покататься на коньках на ГУМ-катке на Красной площади.

Звездные катания

Знаменитый ГУМ-каток начал 16-й сезон катаний – зажглись тысячи огней, новогодняя музыка, большая елка. Вдохновением для зимних катаний стали любимые персонажи «Щелкунчика». Первыми почувствовать волшебство зимней сказки пришли звезды шоу-бизнеса и профессиональные фигуристы.

Татьяна Навка и Петр Чернышев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На каток вышли Татьяна Навка, Петр Чернышев и Маргарита Дробязко, чтобы презентовать фрагменты из нового шоу «Лебединое озеро».

- Полную версию невероятно красивой сказки мы покажем в "Мегаспорте" с 25 декабря по 8 января. Лед на ГУМ-катке, как обычно, прекрасный. Праздничное настроение, Кремль, ощущение Нового года у всех. Это классная традиция собираться на катке, - сказала Татьяна Навка.

- Несмотря на то, что «Лебединое озеро» - это классика, в версии Татьяны Навки много интересных поворотов, - добавил Петр Чернышев.

На лед также вышли телеведущая Ксения Бородина, актриса Анна Снаткина, телеведущая Юлия Барановская, актриса и космонавт Юлия Пересильд.

Юлия Барановская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лед отличный. Часто приходить не получается, все зависит от съемочного графика. Но в основном приходим сюда - на Красную площадь, - рассказала Анна Снаткина.

- Не катался на коньках с мая, я вообще играю в хоккей. А просто покататься на катках в Москве удается довольно редко, но выезжаю, как позволяет возможность, - рассказал актер Андрей Бурковский.

Юлия Пересильм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытие пришли Татьяна Михалкова, актеры Олег Меньшиков и Сергей Шакуров, стилист Владислав Лисовец, музыкант Игорь Бутман.

Игорь Бутман Фото: Алиса ТИТКО

- Люблю ходить на каток в компании с друзьями. И то для того, чтобы поесть пончиков. Я родился в Баку, катков не было в моем детстве, у меня было море, - рассказал стилист Владислав Лисовец.

Владислав Лисовец Фото: Алиса ТИТКО

- На катке я новичок, мне нравится скользить, но мне нужен рядом крепкий мужчина, на которого можно упасть. Но вообще фигурное катание - это такая зимняя романтика, очень нравится, - рассказала фотомодель Елена Кулецкая.

Елена Кулецкая Фото: Алиса ТИТКО

Для посещения ГУМ-катка не нужны будут QR-коды, к тому же москвичей ждут бесплатные сеансы.

- Мы сохранили социальную традицию - на первые четыре сеанса по будням все желающие смогут прийти покататься на коньках бесплатно, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Сергей Шакуров Фото: Алиса ТИТКО

Ярмарка с валенками

Возле катка этой зимой будут работать новогодние торговые ряды, а также карусели (покататься можно от 350 рублей). В домика-ларцах можно будет найти русские сувениры, елочные шары, валенки, вязаные варежки, оренбургские и павлопосадские платки.

- Традиционная ярмарка предложит попробовать напитки и еду со всех уголков мира: пряный глинтвейн, сбитень, блины, колбаски по-баварски, венские вафли, тульские пряники, каштаны, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Ярмарка в этом сезоне будет работать до 13 марта, а значит отведать горячие блины можно будет и во время русской Широкой Масленицы с 28 февраля по 6 марта.

Кстати

Мастер-классы с Яшиным и Овчинниковым

Попасть на тренировки вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным можно по предварительной записи. Занятия будут проходить каждую субботу. Запланированы также мастер-классы с одним из сильнейших фигуристов СССР Юрием Овчинниковым. Занятия будут бесплатные. Записаться можно на сайте gum-katok.ru.

С 29 ноября москвичи смогут покататься на коньках на ГУМ-катке на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где: Красная площадь, 3. Станция метро «Охотный ряд».

Когда: ежедневно с 9.00 до 23.00, до марта 2022 года.

Стоимость: взрослым – от 500 до 700 рублей, детям от 7 до 12 лет – от 300 до 400 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (обязательно в сопровождении взрослого). Первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные.