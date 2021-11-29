В московских автобусах мигрантам стали напоминать правила жизни в России

На памятках есть QR-коды, которые переносят пользователей на страницы сайта на их национальном языке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый день от метро «Лесопарковая» отправляются десятки автобусов к миграционному центру «Сахарово». В МФЦ на территории Новой Москвы приезжие отправляются главным образом для оформления патента - документа, который дает право на легальную работу в столице.

Дорога занимает около полутора часов сначала по Симферопольскому, а затем Варшавскому шоссе. Мигранты запрыгивают в автобус и спешат занять место, чтобы подремать в дороге. Но в этот раз дорога в «Сахарово» не будет монотонной и убаюкивающей.

Целевая аудитория

Передняя часть салона длинного автобуса-«гармошки» превращается в импровизированную сцену. На ней с динамиками и микрофоном - представители столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Они придумали проект «Москва - простые правила». Это цикл мероприятий для трудовых мигрантов с целью рассказать им о правах и обязанностях гостя.

- Вы находитесь в главном городе Российской Федерации - Москве. Столица с большой историей. Город, в котором мирно живут миллионы людей. Если вы подойдете на улице к москвичу и спросите у него дорогу, с большой вероятностью вам помогут. Но обычный горожанин не знает нюансы миграционного законодательства. А мы знаем! Сейчас расскажем про основные аспекты, осветим самые частые вопросы и ответим на ваши, - вещают представители департамента.

Такую работу начали в 2019 году. Поначалу встречи проходили в районных управах. Но потом их перенесли в автобусы до «Сахарово».

- Это же стопроцентное попадание в целевую аудиторию! - объясняют решение организаторы.

На борту рейса юристы, представители московских опорных пунктов охраны правопорядка (ОПОП) и муфтията.

- Они знают языки, на которых говорят мигранты и вообще являются авторитетами для приезжих. Поэтому к ним всегда много вопросов: не религиозных, а наболевших правовых. Представитель муфтията переводит вопрос, и юрист отвечает, - объясняют присутствие духовенства организаторы мероприятия «Москва - простые правила»

Салон автобуса МЦ1 превратился и в трибуну для выступающих, и в кабинет юридических консультаций. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сила сарафанного радио

Выступление построено ровно на всю дорогу до миграционного центра. Поначалу кажется, что очередное напоминание, как получить патент, не вызовет интереса хоть и у целевой, но все же сонной аудитории. Все оказалось с точностью до наоборот.

Пассажиры включают диктофоны, звонят друзьям в WhatsApp и по видеосвязи транслируют встречу. А после нее наперебой спешат проконсультироваться по своему вопросу. В том же миграционном центре «Сахарово» огромный поток посетителей, сотрудникам некогда разъяснять законы каждому любопытствующему. Поэтому иногда мигрантам, например, сложно понять, почему им в очередной раз не выдали патент. А тут готовы помочь разобраться в ситуации.

- Обращений всегда много! Иногда это даже не столько вопросы, сколько завуалированные жалобы: как приезжим сложно в России правильно оформить все документы, - рассказывает юрист Алексей Филяшин. - Ничего, мы помогаем разобраться.

Русский язык идеально понимают не все мигранты. Поэтому организаторы просветительского мероприятия напечатали брошюры на наиболее распространенных в СНГ языках: узбекском, киргизском, азербайджанском, молдавском и фарси - на нем говорят таджики.

В день «просветительская миссия» делает несколько рейсов до «Сахарово» и обратно к метро.

- Да, мы не можем охватить абсолютно все автобусы: не хватит людей, на это уйдет много времени. Но нужно понимать, что у мигрантов иначе, чем у нас, устроена коммуникация. У них сильно сарафанное радио. И важно транслировать в него правильную информацию. В автобусе едут 100 - 150 пассажиров. Многие из них снимут встречу на видео, сами узнают ответы на частые вопросы и распространят их среди диаспоры, - объясняют тонкости пропаганды организаторы.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Прописные истины

К слову о пропаганде - в лучшем смысле слова. Не только информацию о правах доводят мигрантам. Еще и напоминают о базовых требованиях для жизни в России.

- В Москве и по всей России запрещено распивать алкоголь в общественном месте. Курить можно только в строго отведенных местах. В транспорте следует оплачивать проезд, а если вы за рулем управляете машиной - не нарушайте ПДД, - рассказал мигрантам руководитель ОПОП Троицкого и Новомосковского округов Сергей Тищенко.

Вроде бы прописные истины, но очень важно их повторять гостям. Особенно важным для них оказывается напоминание того, что за два нарушения им грозит депортация и запрет на въезд на ближайшие пару лет.

Одна из наболевших проблем у трудовых мигрантов - многочисленные мошенники, с которыми они сталкиваются по приезде в Россию. О существовании таких афер рядовой москвич и не догадывается. Например, гастарбайтерам под видом действующих документов продают фиктивные патенты на работу. Или обещают посодействовать с регистрацией - то, что в обиходе называется «пропиской», - и просто вытягивают деньги.

- Если не пытаться срезать углы и делать все по закону - встать на миграционный учет, следить за сроком действия документов и всегда иметь нужные бумаги при себе, то у вас не появится проблем с законом, звание «нелегал» вам не грозит, - напутствуют спикеры аудиторию.

После выступления в автобусе по салону раздают анкеты. В опросе собирают жалобы и пожелания мигрантов. После их анализируют и передают в органы власти. Ведь там, где понятные и прозрачные законы, приезжим проще понимать и соблюдать нормы.