«Потяну - а вдруг она рванет?»: В Коломне из-за гранаты на дверной ручке эвакуировали жилой дом

Из-за гранаты, примотанной к дверной ручке изолентой, в подмосковной Коломне пришлось эвакуировать целый жилой дом.

Из-за гранаты, примотанной к дверной ручке изолентой, в подмосковной Коломне пришлось эвакуировать целый жилой дом. Боеприпас этим утром обнаружил владелец квартиры, 68-летний пенсионер. Он и позвонил в полицию.

- Это настоящая граната! Боюсь дверь открывать. Потяну, а она как рванет, - заявил пожилой мужчина.

По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, около 10 часов утра на место приехали сотрудники полиции. Из здания удалось оперативно вывести около 30 человек, дом оцеплен. Пока достоверно неизвестно, боеприпас является боевым или лишь муляжом (потому что кто-то хотел «пошутить» над пенсионером). Ждут саперов.

В пресс-службах ГУ МВД по Московской области и подмосковного управления МЧС официальных комментариев по инциденту в Коломне пока не дают.

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