«Девушка не отвечала, только стонала. Из головы текла кровь»: Рассказ очевидца жуткого падения школьницы с эскалатора в московском ТЦ

Очевидец рассказал о падении 17-летней девушки с эскалатора в торговом центре в Москве

Московская прокуратура продолжает проверку обстоятельств ЧП в одном из столичных торговых центров. В ночь на воскресенье из ТЦ «Европолис» на проспекте Мира доставили в реанимацию 17-летнюю девушку. Школьница с двумя друзьями пришла в кинотеатр, около полуночи компания двигалась к выходу. Спускаясь на первый этаж, молодые люди решили прокатиться на перилах эскалатора. Девушка не удержалась и рухнула вниз головой с большой высоты …

Корреспонденту KP.RU удалось пообщаться с очевидцем. Предприниматель Антон Кузнецов заехал в «Европолис», чтобы снять деньги в банкомате.

- Эту компанию я видел, я перед ними проехал на эскалаторе, - рассказывает мужчина. - Подхожу к банкомату и через три-четыре секунды примерно в метре от меня прямо на бетонный пол упала эта девушка. Очень неудачно упала - повалилась спиной назад и сначала ударилась о пол головой. По моим прикидкам, пролетела четыре-пять метров. При этом тело как-то перекрутилось - руки в одну сторону, ноги в другую. Подбежали двое ребят, которые с ней были, они хотели перевернуть подружку, взять на руки, но я сказал, чтоб не трогали. Это опасно. Мы же не знаем, какие у нее травмы. Пусть врачи решают. Сам начал звонить на номер 112. Несколько минут трубку никто не поднимал. Другие очевидцы тоже звонили. В итоге мы вызвали скорую.

- Девушка была в сознании?

- Мне кажется, что нет. После падения она несколько секунд лежала без движения. Потом началось что-то вроде мелких судорог. Она лежала с закрытыми глазами, на наши слова не реагировала, только стонала все время. Из головы текла кровь. Но вообще крови было не очень много.

По информации KP.RU скорая помощь приехала к «Европолису» лишь через двадцать пять минут - на въезде возникли сложности из-за пробки (как ни странно, в такой час было полно машин, выезжавших с парковки у ТЦ). Пострадавшую по имени Маша доставили в больницу. После рентгена стало известно, что в результате падения у нее опасная травма черепа, сотрясение головного мозга с отеком, разрывы внутренних органов, сломана рука. Девушка в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Прокуратура Москвы проводит проверку ТЦ на предмет безопасности оказываемых услуг. В том числе изучают и сам эскалатор.

- Понятно, что девушка сама залезла на перила, но вообще я тоже посмотрел, как они устроены, - продолжает Антон Кузнецов. - Мой рост - метр девяносто. Перила там довольно невысокие. Если бы, к примеру, кто-то меня толкнул на эскалаторе, я со своим ростом запросто мог перевалиться и улететь вниз.

Параллельно прокуратура проверяет и действия родителей пострадавшей девушки. ЧП произошло в 23:46, но взрослых рядом с несовершеннолетней в этот момент не было.