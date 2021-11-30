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Общество30 ноября 2021 7:21

Москву накрыла непогода: ураганный ветер и сильнейший дождь за последние 69 лет

Синоптики рассказали, как долго будет штормить в столице
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов.

На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов.

Ураган в Турции срывает крыши домов, ураганный ветер обрушился на Крым, шторм «Арвен» накрыл Британию. Добралась стихия 30 ноября и до Москвы. Столицу заливает, ветер срывает металлические конструкции со зданий. Подключиться к делу пришлось даже Прокуратуре Москвы.

- На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ, - сообщили в Прокуратуре Москвы.

Синоптики говорят, что во всем виноват холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми осадками в виде дождя и ветром с порывами до 18-20 м/с. Такого ливня не припомнят за последние 69 лет.

- Ночью в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков – это более четверти месячной нормы. В связи с этим, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводосток", - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Аварийные бригады уже готовы ликвидировать последствия стихии - будут дежурить в круглосуточном режиме. На всякий случай электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Аварийные бригады Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме.

Аварийные бригады Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме.

Москвичам напомнили, что не нужно укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

На Нижегородской улице столкнулись два автомобиля, а на Нагатинской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 47 и 49.

- Маршруты временно изменены – вместо остановки "Нагатино" трамваи ходят до Нижних Котлов. По маршрутам трамваев работают автобусы, - рассказали в Департаменте транспорта.

В аэропортах отмечают, что в московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия, в том числе снегопад, который сопровождается боковым ветром. Однако пока самолеты летают в штатном режиме.

Но и это еще не все сюрпризы погоды - во второй половине дня ожидается мокрый снег, а вечером и вовсе ударит мороз - на дорогах образуется гололедица. При этом ветер только усилится - порывы будут достигать штормовых значений.

- Температура воздуха +7,5 градуса, а это значит, что побит рекорд температурного максимума для этого дня - на 1,7 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1974 году. К концу дня она снизится до -1…-3 градусов. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Кстати

Специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец о здоровье москвичей из-за низкого давления

- Показания московских барометров рухнули до рекордно низких показателей, а значит побит рекорд 1988 года. Это на 33-35 единиц ниже нормы. При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание "мушек" в глазах, тошнота.

Происшествия: СТИХИЯ