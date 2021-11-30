Москву накрыла непогода: ураганный ветер и сильнейший дождь за последние 69 лет

На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов.

Ураган в Турции срывает крыши домов, ураганный ветер обрушился на Крым, шторм «Арвен» накрыл Британию. Добралась стихия 30 ноября и до Москвы. Столицу заливает, ветер срывает металлические конструкции со зданий. Подключиться к делу пришлось даже Прокуратуре Москвы.

- На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ, - сообщили в Прокуратуре Москвы.

Синоптики говорят, что во всем виноват холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми осадками в виде дождя и ветром с порывами до 18-20 м/с. Такого ливня не припомнят за последние 69 лет.

- Ночью в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков – это более четверти месячной нормы. В связи с этим, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводосток", - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Аварийные бригады уже готовы ликвидировать последствия стихии - будут дежурить в круглосуточном режиме. На всякий случай электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Аварийные бригады Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме.

Москвичам напомнили, что не нужно укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

На Нижегородской улице столкнулись два автомобиля, а на Нагатинской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 47 и 49.

- Маршруты временно изменены – вместо остановки "Нагатино" трамваи ходят до Нижних Котлов. По маршрутам трамваев работают автобусы, - рассказали в Департаменте транспорта.

В аэропортах отмечают, что в московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия, в том числе снегопад, который сопровождается боковым ветром. Однако пока самолеты летают в штатном режиме.

Но и это еще не все сюрпризы погоды - во второй половине дня ожидается мокрый снег, а вечером и вовсе ударит мороз - на дорогах образуется гололедица. При этом ветер только усилится - порывы будут достигать штормовых значений.

- Температура воздуха +7,5 градуса, а это значит, что побит рекорд температурного максимума для этого дня - на 1,7 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1974 году. К концу дня она снизится до -1…-3 градусов. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Кстати

Специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец о здоровье москвичей из-за низкого давления

- Показания московских барометров рухнули до рекордно низких показателей, а значит побит рекорд 1988 года. Это на 33-35 единиц ниже нормы. При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание "мушек" в глазах, тошнота.