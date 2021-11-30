Российские блогеры ради стрима приковали мужчину к батарее, избивали его и кидали в него петарды

В качестве доказательств для оперативников молодой человек записал несколько отрывков многочасового стрима.

Недавно в полицию подмосковного Звенигорода обратился обеспокоенный молодой человек. Евгений (имя изменено) рассказал оперативникам, что на одной из популярных площадок смотрел стрим известного блогера. На видео хозяин канала в течение нескольких часов издевался над мужчиной: его приковывали к батарее, бросали в него петарды и избивали. В какой-то момент Евгений не выдержал и позвонил в полицию.

— Я понимал, что человека нужно спасать. Там были угрозы и откровенное издевательство, его эмоции на видео совершенно неподдельные, он не ожидал что всё зайдёт так далеко. Он сам просил вызвать полицию, — говорит Евгений

В качестве доказательств для оперативников молодой человек записал несколько отрывков многочасового стрима. На них видно, как мужчину провоцируют и избивают несколько человек, его унижают, пристёгивают наручниками к батарее и бросают в него петарды. Это лишь малая часть того, что происходило во время стрима.

На кадрах видно, как мужчину провоцируют и избивают несколько человек, его унижают, пристёгивают наручниками к батарее и бросают в него петарды.

— Оказалось, что в эту квартиру уже неоднократно вызывали полицию, там всегда шумно и творится какой-то беспредел. Поэтому выезжать по этому адресу полицейские уже особо не хотят. Но я считаю, такого нельзя допускать, это не нормально, — возмущается Евгений.

Автором жестокого стрима оказался 27-летний Кирилл Зырянов, именно в его квартире несколько суток удерживали мужчину и транслировали издевательства над ним в интернет. Практически сразу запись стрима была удалена, поскольку нарушала правила площадки. Но благодаря неравнодушному зрителю, записавшему часть издевательств, у полиции теперь будет материал для проведения проверки.

— Поступило заявление по телефону от гражданина, который сообщил о том, что в течение 3 суток в одной из квартир по адресу микрорайон Пронина в Звенигороде удерживают мужчину, пристегнув его наручниками к батарее. На место был направлен наряд полиции, но дверь в квартиру никто не открыл, — сообщил источник kp.ru.

Это лишь малая часть того, что происходило во время стрима.

Нам удалось получить немного информации о пострадавшем.

— Он является бедным безработным человеком, везде с собой берёт родного брата который чуть младше его, брат — инвалид детства по психике, я слышал, что и сам пострадавший тоже состоит на учёте в психдиспансере. Ещё с ним был челлендж "два дня без еды и воды, не выходя из кадра". Тогда над ним тоже издевались, обнуляли таймер много раз, — рассказывает Евгений.

Сейчас молодой человек собирается обратиться с заявлением в прокуратуру, чтобы там тоже провели проверку по факту насилия в видео.

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