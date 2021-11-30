Он создается, в первую очередь, для выездных показов, несмотря на то, что театр работает в самом центре Москвы в «Доме Актера» на Арбате и на сцене театра «Модерн».

Все драматические спектакли театра играются на русском жестовом языке с дикторским переводом, и поэтому понятны и глухим, и слышащим зрителям. При показе детского спектакля «Малыш и Карлсон», который побывал во многих городах России, в театре обратили внимание на то, что глухих детей в зрительном зале практически нет, но есть слышащие дети, которые с удовольствием участвуют в представлении, несмотря на непривычные условия. Им понятно, что такое театр и они его любят

«Мы все родом из детства» и поэтому понятно, что потребности и культуры похода в театр у слабо слышащих или неслышащих детей пока нет: глухие родители глухих детей не спешили привести своих чад в театр, поскольку сами с детства не были приучены ходить в него. Ведь в традиционном российском театре все говорят голосом и нет сурдоперевода. При этом слышащие родители глухих детей очень хотят, чтоб их ребёнок был как все, поэтому тоже не ведут его на спектакль, где все глухие и говорят на жестах. В свою очередь на спектакли на жестовом языке и с переводом, где все более, чем понятно, слышащие родители с удовольствием ведут своих слышащих детей.

Помочь неслышащим детям узнать и полюбить настоящий театр могла бы школа, но на это нужны дополнительные ресурсы, даже несмотря на то, что представления для них бесплатны, да и уровень ответственности очень высок.

«Недослов» нашел выход: создать новый передвижной спектакль, с которым можно приехать в школу. Тогда неслышащие дети смогут познакомиться с театральным искусством, которым занимаются профессиональные и тоже неслышащие актёры. Спектакль будет мобильным и технически неприхотливым, чтобы быстро развернуться в актовых и спортивных залах школ и при этом максимально соответствовать профессиональной театральной сцене. Необходимая профессиональная портативная звукоусиливающая аппаратура, без которой такая постановка невозможна, уже есть – ее приобрели с помощью МТС, репетиции идут полным ходом, костюмы дошиваются.

Цитата

«Мы в театре «НЕДОСЛОВ» знаем, что люди с серьезными нарушениями могут раскрыть свои способности и живые театральные постановки помогают увидеть возможности для этого. Чтобы больше детей смогли увидеть новый спектакль, мы сами придем к ним и благодарим всех наших друзей за помощь», – говорит Сергей Бидный, директор театра «Недослов».

В театре пока не раскрывают дату премьеры и название нового спектакля, но мы точно знаем, что дети, которые его увидят, все поймут вне зависимости от того, слышат они или нет, и обязательно полюбят театр.