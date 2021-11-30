В Текстильщиках переселят 47 ветхих домов по программе реновации

На юго-востоке столицы в районе Текстильщики для переселения по программе реновации строятся две многоэтажки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юго-востоке столицы в районе Текстильщики для переселения по программе реновации строятся две многоэтажки.

«Еще два дома ранее ввели в эксплуатацию, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В следующем году запланирован ввод еще двух объектов. Всего в районе Текстильщики новые квартиры получат жители 47 сносимых домов. Для начала переселения подобраны 8 площадок».

Новостройки появились на улице Артюхиной, дом 24 корпус 1 и дом 28А. Два здания возводят на улице Чистова, владение 3А, строение 1 и в квартале Грайвороново, 90А.

ЦИФРЫ

В программе реновации в Москве участвуют 5 176 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет порядка 1 миллиона человек.

Сегодня продолжается или уже завершилось переселение жителей 311 домов в 113 домов-новостроек. Всего новоселье отмечают 47,6 тысячи жителей. Из них в новые квартиры переехали 39,1 тысячи человек.

Для будущих новостроек во всех округах столицы подобраны 523 стартовые площадки на 8,3 миллиона квадратных метров жилья.

В районах реновации построили 145 многоэтажек общей площадью 1,9 миллиона «квадратов». При этом проектируются и строятся 299 домов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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