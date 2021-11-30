На покупку машиномест в новостройках реновации поступило 860 заявок

Москвичи проявляют большой интерес к возможности приобретения машиномест в новостройках по программе реновации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многих переселенцев из сносимых домов в столице волнует, куда ставить свою машину на новом месте. Для желающих припарковаться недалеко от полученного по реновации жилья городские власти придумали выход. Напомним, в августе этого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому жители домов, заселяемых по программе реновации, получили приоритетное право на покупку в собственность машиноместа в подземном паркинге со скидкой 40% от рыночной стоимости.

«Москвичи проявляют большой интерес к возможности приобретения машиномест в новостройках по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На сегодня в Московский фонд реновации подано 860 таких заявок, и уже заключено 505 договоров».

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