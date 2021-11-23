«Подрался в деревне»: Актера из сериала «Склифосовский» доставили в больницу с сотрясением мозга

Томашевский и его близкие инцидент не комментируют Фото: кадр из фильма

В одну из подмосковных больниц доставили актера Петра Томашевского, известного по ролям в сериалах «Склифосовский», «Знахарь-2», «Смерть шпионам. Крым». Диагноз: сотрясение головного мозга.

Как сообщил врачам сам 39-летний Томашевский, он «подрался в деревне».

- Утром в понедельник, 22 ноября, актер стал участником драки, которая произошла в честном секторе деревни Бисерово в окрестностях подмосковного города Бронницы, - сообщил корреспонденту сайта kp.ru источник в правоохранительных органах. - По предварительной инфляции в момент поступления в больницу актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельства драки пока неизвестны. Томашевский и его близкие инцидент не комментируют.

Отметим, что Петр Томашевский родом из Екатеринбурга, выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина. Является сыном актера Николая Томашевского (Томашевский-старший снимался в фильмах «Каникулы Кроша» и «Лиловый шар», умер в 1998 году в возрасте 54 лет). В фильмография Петра - более 45 ролей в кино и сериалах.