В Московском зоопарке откроется новый павильон «Ластоногие»

Все работы планируется завершить до конца 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для морских животных в Московском зоопарке появится павильон «Ластоногие». Напомним, его начали возводить в 2020 году. Это будет современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих. Для них создаётся среда, максимально приближенная к природной, с учетом международных правил и норм содержания животных.

«Сейчас в здании выполняются отделочные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Бассейны заполнены водой, производится пуско-наладка системы биохимической очистки».

Павильон в три этажа с комплексом бассейнов и помещений для содержания редких видов морских животных рассчитан на культурно-зрелищную и научно-просветительскую работу. Внутри - пять вольеров общим объемом более 9500 кубических метров. Посетители смогут наблюдать за моржами и тюленями практически с расстояния вытянутой руки. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой. В бассейнах устроены специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала.

«Комплекс не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных, – отметил Рафик Загрутдинов. - Все работы планируется завершить до конца 2021 года».