Как увеличить капитализацию компании в 115 раз или ТОП-9 способов, которые приведут вашу компанию к перспективным результатам

С помощью своего пула эффективных методов и грамотно выстроенного процесса он сумел повысить капитализацию многих крупных компаний. Одним из таких ключевых результатов работы стала продажа ГК «АвтоСпецЦентра» в 2013 году, где за 15 лет Владимир Моженков повысил капитализацию ГК «АвтоСпецЦентра» в 115 раз.

Глубокая автоматизация, четко выстроенная бизнес-аналитика, а также 20 ключевых бизнес-систем стали основными факторами при принятии финального решения инвестора.

«Когда я показал бизнес-аналитику, панель управления предприятием, как они упакованы и какой уровень автоматизации имеет, то инвестор в тот же момент принял решение покупать», - рассказывает Владимир Моженков.

В данном материале мы раскрываем 9 эффективных способов капитализации компаний, которые были успешно внедрены нашим экспертом в бизнес-процессы предприятий.

Первый способ: Наличие УЦП

Уникальное ценностное предложение — это то, что выделяет вас среди конкурентов и отстраивает от них. Вы (а также ваш клиент) должны четко понимать, чем вы отличаетесь от других компаний на рынке, которые предлагают схожие услуги, в чем ваша уникальность. И для этого вам нужны регулярные «мозговые штурмы» с топ-менеджерами и ведущими сотрудниками.

Второй способ: Рост выручки и EBITDA

Если отрицательный денежный поток – это тревожный показатель оттока денег из бизнеса, то положительный денежный поток демонстрирует приток материальных средств в вашу компанию. Он демонстрирует то, насколько увеличилось количество денег в кассе и на расчетном счете за определенный период. Если компания прибыльна и денежный поток положительный, то это важнейший показатель того, что вы все делаете правильно. Для наглядности финансового положения компании разработан EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Так называют прибыль до вычета процентов, налогов на прибыль и амортизации активов. Рентабельность EBITDA, рост выручки и рост рентабельности EBITDA по данному показателю эксперт определяет как эффективность отрасли и эффективность операционной деятельности руководителя в данной отрасли.

Третий способ: Система управленческого учета и контроля

Целью управленческого учета считается контроль над всеми процессами, который позволяет улучшать устойчивость компании и значительно увеличивать ее прибыль. Правда, отечественные предприниматели часто игнорируют этот прекрасный способ повысить капитализацию компании. Одна из ключевых причин – уверенность в том, что все необходимые данные можно держать в голове. И если бизнес включает в себя всего несколько хозяйственных операций, то делать это действительно не так уж и сложно. Но развитие бизнеса означает их возрастание в геометрической прогрессии. Все запомнить будет уже нереально – и важно не упустить тот момент, когда необходимо изменить свое отношение к этим процессам в компании. Правильный и выверенный управленческий учет поддерживает успешную деятельность предприятий и позволяет руководителю своевременно получать всю необходимую информацию. Он также обеспечивает высокие темпы развития организации и дает конкурентные преимущества.

Четвертый способ: Глубокая автоматизация бизнес-процессов

Владимир Моженков за 30 лет работы собственником и ГЕНеральным директором рассматривал многочисленные способы ведения операционной деятельности в разных системах: от ведения записей в тетради, таблицы в XL, программе 1С, отраслевой программе «Великолепная 7-ка» до создания уже собственной корпоративной ИТ-программы: управление предприятием «ERP», которой называли «ASKADA». И данная система уже просчитывала более 3000 тысяч ключевых и рабочих показателей, что помогало значительно ускорить бизнес-процесс.

Это то решение, к которому рано или поздно приходит любая компания. Главная причина — оптимизация и ускорение всех бизнес-процессов. Кроме того, это возможность сэкономить время и структурировать все данные, которые будут доступны в любой момент. Как правило, автоматизировать можно стратегическое управление и ключевые операционные задачи , которые влияют на успех компании.

Пятый способ: Наличие регламентов, политик, корпоративных правил

Сегодня, когда часть сотрудников работает на удаленке, компания должна быть максимально цифровизирована, а деятельность ее работников — регламентирована. Это касается, в том числе, и тех, кто трудится из дома. Их должен контролировать отдельный менеджер или помощник ГЕНдиректора именно по работе на удаленке. То, что сотрудник не ходит в офис, не означает, что он может нарушать корпоративные правила или введенный для всех регламент.

Важным фактором является написание корпоративных правил, которые эксперт в своё время назвал «Корпоративная Библия и азбука».

Этот свод правил способствует рациональной деятельности компании. Регламент должен писать каждый руководитель по одному регламенту в месяц. За год у вас может работать от 70-до 90 регламентов во всех подразделениях. Со временем они подлежат пересмотру, изменениям, дополнениям. Это несомненно даёт эффективность в бизнесе, но регламентируются или сложные или ключевые деятельности работ.

Шестой способ: Отсутствие обременений на недвижимость и судебных исков

Они не дают собственнику предприятия распоряжаться имуществом в полной мере – например, совершать сделки. Естественно, ограничения, обременения и аресты напрямую снижают капитализацию компании, негативно сказываясь на ее оценочной стоимости.

Седьмой способ: Резерв кадров и система обучения

Руководитель должен уделять особое внимание подбору кадров, а также обучению сотрудников. Я рекомендую каждому собственнику и ГЕНдиректору прочитать книгу Дональда Клифтона «Добейся максимума» описывается 34 сильных стороны, таланта человека. Из них следует выбрать 5 и вложить в них свой самый ценный ресурс — время. Это поможет каждому сотруднику раскрыть свой потенциал, а вы, как руководитель, поможете ему в этом.

Восьмой способ: Наличие панели управления на уровне предприятия и руководителей

Сейчас панели бизнес-показателей называют лучшим инструментом для мониторинга и анализа данных о том, насколько эффективны бизнес-процессы. У нее несколько основных функций:

Мониторинг. Подача информации в графической форме в виде диаграмм, графиков и таблиц позволяет наглядно видеть потенциальные проблемы и решать их своевременно.

Бизнес-анализ (BI). Для этого применяется приложение, которое позволяет проводить исследование и анализ данных об эффективности в различных измерениях и с разной степенью детализации.

Управление. Оно реализуется через своевременное информирование сотрудников о существующих целях организации – каждый должен знать о своей роли и ответственности в организации этих целей.

Владимир Моженков приводит пример своей рабочей системы в «Ауди Центр Таганка», которая входила в ГК «АвтоСпецЦентр», где за 15,5 лет работы он был ответственным за 59 ключевых показателей. По его словам, ежедневно проводился анализ 100-120 показателей по принципу «светофор» и на основании отклонений нужно было принимать мгновенные эффективные решения с топами.

На сегодняшний день этот вопрос для собственников очень актуален и востребован. Из 160 консалт проектов, которые были выполнены, 80% компаний заказали оцифровку сотрудников и панель управления собственника.

У каждого руководителя была своя панель управления, которая прописана и составлена вместе с ними. Все сотрудники имели лист целей и работали с ключевыми показателями, отвечая за них. В результате получали своё вознаграждение. Как считает Владимир Моженков ,это и есть бизнес-ответственность. Это способствовало тому, что компания стала самой прибыльной в отрасле.

Девятый способ: Репутация собственника

Репутация — самый недооцененный и важный актив любого руководителя и собственника. С ней самым тесным образом связана репутация самой организации, в которой работает управленец.

Свою репутацию собственник должен оценивать как конкурентное преимущество на рынке. Это его стратегический актив — и им надо уметь управлять. Это способно дать вам устойчивость в динамично меняющейся бизнес-среде.

Подводя итог, что очень важно отметить, мы находимся в такое время, когда каждый руководитель должен быть цифровым директором, цифровым руководителем. Без показателей, индикаторов, управления по отклонениям невозможно эффективно и быстро управлять компанией.