В Москве 17-летний наркокурьер на каршеринге сбил сотрудника полиции

На Байкальской улице в Гольяново сотрудники полиции заметили сидевшего за рулем иномарки молодого человека и попытались его остановить Фото: Алексей ФОКИН

В Москве задержали 17-летнего школьника, который стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям.

- На Байкальской улице в Гольяново сотрудники полиции заметили сидевшего за рулем иномарки молодого человека и попытались его остановить для проверки документов, - рассказали корреспонденту KP.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уж больно молодо смотрелся водитель, сидевший за рулем машины каршеринга. Взмах жезлом. Как говорят очевидцы, «Фольксваген» поначалу начал притормаживать, но когда к нему приблизился сотрудник полиции, дал газу.

- Совершен наезд на старшего сержанта, - дополняют в полиции.

Правда, почти тут же водитель иномарки врезался в другую машину, а дальше пытался сбежать.

Когда его поймали и начали проверять документы, выяснилось, что водитель - действительно несовершеннолетний. 17 лет. Ученик девятого класса одной из столичных школ (парень пару раз оставался на второй год).

Но это еще что! В салоне машины каршеринга обнаружили приличное количество синтетических наркотиков.

- Молодой человек подрабатывал наркокурьером-закладчиком, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Он занимался этим уже не первую неделю. Обычно он передвигался по городу на общественном транспорте, а в этот раз решил для экономии времени прокатиться на каршеринге.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «Незаконное приобретение и перевозка наркотиков» (максимальное наказание - до 3 лет) и «Применение насилия в отношение представителя власти» (до 10 лет).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Какой реальный срок может получить 17-летний преступник?

- С таким подходом, молодой человек рискует пустить всю свою жизнь под откос, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Впрочем, учитывая возраст, более 10 лет лишения свободы ему не грозит - несовершеннолетним правонарушителям не дают больше такого срока. Будь на его месте парень, перешагнувших рубеж 18 лет, он мог бы за такое уехать в места лишения свободы примерно на 15-17 лет. Так или иначе, «наркотическая» статья станет для задержанного клеймом на всю оставшуюся жизнь.

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