Губернатор Вологодской области: «Мы придумали, как удержать людей»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ДЕРЖУ КОЙКИ ПРО ЗАПАС»

- Два года вся страна начинает рабочий день с пандемии и ею же заканчивает. Как дела в Вологодской области?

- Если говорить об общем фоне, конечно, он психологически крайне тяжелый. Люди просто устали. Сейчас любое решение воспринимается как элемент давления.

- Вы про QR-коды?

- И про них тоже. Это видно и на федеральном, и на региональном уровне. В моих соцсетях. Но для этого есть объективные предпосылки. Ведь ограничения вводятся не чтобы создать проблемы людям, а чтобы снизить давление на медиков и остановить распространение болезни.

- QR-код поможет?

- Мнений много. Но тут все очевидно. Хочешь жить полноценной жизнью, посещать кинотеатры, проводить время с друзьями и знакомыми – приобрети иммунитет, сделай прививку.

- Люди слышат? Прививаются?

- Общество раскололось пополам. Одни понимают необходимость прививки и отстаивают свое мнение. Другие - категорически не приемлют вакцинацию. Я с самого начала считал, что нужно сказать открыто: это чрезвычайная ситуация, в стране распространяется инфекция, от неё есть вакцина, нужно включать её в национальный календарь прививок. Никто же не сопротивляется прививке от туберкулеза.

- В больницах есть места?

- Я все два года держу это на личном контроле. Допустить, чтобы «скорая» приехала в больницу, а там не было коек или лекарств, нельзя. У нас всегда есть примерно 20% мест, а именно 700-800 коек, в резерве.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ревакцинировался Спутником Лайт. Фото: Даниил Зинченко

«НЕ ХОЧУ ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»

- Как население переживает ограничения?

- Для тех, кто старше 60 лет и сидит в режиме самоизоляции, работает наш волонтерский центр. Просто по звонку в волонтерский центр: «надо то-то и то-то, прошу принести», - ребята привезут, это отработанная схема.

Второе важное направление — это молодежь. Особенно, когда школы и колледжи перешли на дистант. Мы вместе с «Единой Россией» запустили проект: обеспечили многодетные семьи и малоимущие семьи компьютерной техникой.

Ну и бизнес. Мы у предпринимателей спрашивали, чем им помочь: льготными кредитами, переносом налогов, снижением ставки? Сделали, что просил бизнес. Потеряли на этом 2,5 миллиарда рублей бюджета.

- Это много в масштабах области?

- Примерно 3%. И вот буквально пару дней назад мы приняли решение эти же меры продлить еще на следующий год. Это еще 2,5 миллиарда рублей.

Предприятие «Сокол СиЭлТи». Фото: Андрей Шилов.

УПОР НА ДЕМОГРАФИЮ

- Но, при этом никто не отменял ни нацпроекты, ни майские указы. Надо еще удерживать молодежь, чтобы они не уезжали в Москву или в Петербург.

- Мы это понимали давно. Русский Север, условия жизни тяжелые. Раньше все опирались на экономические показатели, а мы первые пошли от народосбережения. Каждое решение, которое принимается, направлено на увеличение рождаемости, снижение смертности, снижение миграционного оттока.

Мы адаптировали в Вологодской области «Дальневосточный гектар», даем подъемные. Для молодежи после 9-го класса сделали дополнительные 1000 бюджетных мест в колледжах и техникумах. Перестали уезжать.

Написали письмо Премьеру РФ, достучались до Президента РФ и нам выделили 1,5 тысячи бюджетных мест в ВУЗах. 11-классники стали оставаться.

- А что им делать дальше? Нужны рабочие места.

- Чтобы сохранить этих ребят, мы использовали советскую практику.

- Ввели распределение?

- Почти. Мы начали с медиков. У нас нет своего профильного ВУЗа, но нашим землякам, которые уехали учиться, доплачиваем по 4 тысячи. Потом они вернутся и 3 года отработают в том районе или городе, откуда уехали. Эту систему распространим на сельское хозяйство, ветеринарию и машиностроение.

ВОЛОГОДСКИЙ ЭКВАТОР

- А с дорогами у вас как дела?

- У нас 29 тысяч километров дорог. То есть практически экватор. Ресурсы, которые направлялись на ремонт дорог до этого нацпроекта были просто минимальные. 10 лет назад у нас дорожный фонд был миллиард рублей, сейчас - 14 миллиардов. 10 лет назад мы капитально ремонтировали 15-20, может, 40 километров дорог. Сейчас - 1000 километров в год. Но и этого мало.

- 30 лет – и все будет готово.

- А люди, особенно на русском Севере, ждать долго не хотят. Но сейчас у нас все федеральные и региональные трассы - просто идеальны. То же и с трассами от Вологды до районных центров. Теперь пошли еще дальше - бросаем дороги до ключевых сел, где ходит школьный автобус, общественный транспорт. И вот так поэтапно дойдем до небольших деревень. И если бы не федеральные деньги, если бы не национальный проект, никогда бы этого в стране не было.

ЛЬГОТЫ ДАЕМ НЕ ВСЕМ

- Все регионы «гоняются» за бизнесом, привлекают инвесторов.

- Тут важна система. Что делаем мы? Мы создаем условия инвесторам, которые диверсифицируют нашу экономику. У нас есть металлургия и химия. Они наполняют до 80% бюджета региона. Но как только падает спрос на металл или удобрения, поступления в бюджет валятся ровно в два раза. Так что мы стали делать упор на производство настоящего вологодского продукта. У нас 2,5 тысячи предприятий, которые производят уникальные экологически чистые продукты – зеленая линейка под брендом «Настоящий вологодский продукт». Мы сертифицируем её по еще советским ГОСТам и старинным русским рецептам.

- У вас регион богат лесом.

- Да, раньше у нас была одна заготовка. Сейчас мы входим в число лидеров по количеству инвестпроектов в строительстве предприятий по глубокой переработке древесины. Наш «Сокольский ЦБК» закупает оборудование, чтобы делать на всю страну жаропрочную и жиропрочную бумагу. Еще создаем крупнейший текстильный кластер - хотим стать одним из флагманов производства тканей.

- Много бизнеса, значит, будет много желающих «помочь» ему.

- Любой предприниматель , который проходит с проектом на Инвестиционном совете, получает мой сотовый телефон. Если у кого-то возникают проблемы, он звонит мне и я уже задаю вопросы тем людям, которые мешают им строить новые заводы и новые предприятия.

Вотчина Деда Мороза. Фото: Андрей Шилов

НОВЫЙ ГОД ПРОЙДЕТ ПО ГРАФИКУ

- Вы написали книгу «Как стать/быть губернатором и остаться в живых».

- Губернаторов у нас много – 85. Меняются они часто, а учебного пособия, как стать губернатором, какими качествами должен обладать губернатор, как воспитать себя, нигде не написано. Поэтому я собрал эту книгу из тех качеств, которыми должен обладать, по-моему мнению, губернатор. Я прошел определенный путь. Эта книга основана на моем опыте. Об этом меня спрашивали мои дети.

- И какой секрет успеха?

- Главный тезис – ничего не бояться. Ты в день иногда подписываешь по 100-150, 200 документов. Они двигают десятки миллиардов рублей. Если бы я боялся каждой своей подписи, никогда не стал губернатором. Поэтому «остаться в живых» – это ничего не бояться.

- Впереди Новый год. А у вас живет Дед Мороз! Не закроете Великий Устюг на карантин?

- 18 ноября был день рождения Деда Мороза. Мы традиционно зажигаем первую елку в стране и начинается подготовка к празднику. Всё идет своим чередом. С 12 ноября пошли поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга в Вологду и в Великой Устюг, чтобы детвора могла увидеть Деда Мороза, побывать в Зимней Сказке. Поэтому все праздничные новогодние мероприятия пройдут, но с соблюдением всех правил безопасности.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в эфире радио «Комсомольская правда»