Юная москвичка покорила основателя бренда IGOR GULYAEV своим креативом

Катя Вашугина на стажировке у Игоря Гуляева.

Победителя выбирал крупнейший российский дизайнер Игорь Гуляев, а наградой за победу в конкурсе стала стажировка в Модном доме Igor Gulyaev. Гуляев подчеркнул, что «работы Кати отличаются своей креативностью, необычностью и нетривиальностью и являются новым поколением в российской fashion-индустрии».

Для Кати эта победа – не первая в рамках проекта «Поколение М». Весной этого года ее работа украсила обложку книги-энциклопедии о будущем времени «Будущее время Поколения М», которую скоро можно будет увидеть на прилавках книжных магазинов.

Работа Кати Вашугиной в номинации Fashion

Программа «Поколение М» открывает возможности для юных талантов и помогает еще в школьном возрасте сориентироваться с выбором творческой профессии. В зависимости от возраста победители могут пройти стажировки на крупнейших киностудиях, выйти на большую сцену вместе со звездами или даже поступить в ГИТИС. Еще проект ценен возможностью помочь тяжелобольным детям, и это может сделать любой. Все активности на сайте и в группах проекта в соцсетях (VK, Instagram, TikTok) конвертируются в рубли, которые организатор переводит на лечение детей. За период действия проекта собрано и направлено в помощь больных детей почти 22 миллиона рублей.

Справка

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.